Futur joueur du Real Madrid, Endrick revient sur l’intérêt du Paris Saint-Germain avant de parapher son contrat en Espagne et évoque le dossier Kylian Mbappé.

Si Endrick est officiellement un joueur du Real Madrid depuis maintenant plus d’un an, la pépite brésilienne avait plusieurs portes d’entrée en Europe. En effet, le Brésilien attirait les plus grosses écuries européennes, notamment Chelsea et le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le club de la capitale était, pendant une période, la destination favorite du joueur de 17 ans. Dans une interview accordée à The Athletic, le joueur de Palmeiras a avoué que les différents clubs s’étaient penchés sur son dossier au moment où Kylian Mbappé était proche de s’engager avec les Merengues : « À un moment donné, on parlait beaucoup d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, et c’est à ce moment-là qu’il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain. »

« Mon rêve était le Real Madrid »

Mais Endrick n’avait qu’un endroit en tête : le Real Madrid. « Bien sûr, ce sont des équipes importantes. Elles m’intéressent beaucoup et seraient d’excellentes options. J’ai été attiré par la Premier League et la ville de Londres. Et bien sûr, Chelsea est une institution forte qui a remporté deux Ligues des Champions mais j’ai toujours dit clairement à mon agent que mon rêve était le Real Madrid« , a précisé le jeune attaquant. Enfin, il est revenu sur la possibilité de voir Kylian Mbappé arriver dans la Casablanca dans un futur proche : « Je veux juste être heureux en jouant au football comme je l’ai toujours voulu. Évidemment, si je peux jouer avec Vinicius, Rodrygo ou Mbappé, ce sera quelque chose de très bien. Mais Florentino Pérez et toutes les personnes qui l’entourent savent ce qu’il faut faire pour le bien du club. »