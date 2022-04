Si le recrutement du PSG lors du dernier mercato estival a été pour le moins étincelant, des ventes sont toujours attendues. Des ventes qui pourraient s’effectuer cet été. Le board parisien travaille d’ores et déjà sur l’exercice 2022-2023, et cela passera par un dégraissage de l’effectif. La prochaine saison sera bien particulière, quand on sait qu’elle sera interrompue entre le 21 novembre et le 18 décembre, afin de laisser place à la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. Cette dernière pourrait surtout être un paramètre à prendre en compte pour le choix de certains joueurs de l’effectif du PSG, mais également une belle occasion, selon des informations de nos confrères de L’Equipe, pour le club de la capitale d’enfin vendre des éléments qui ne sont plus désirés. Car si les nouvelles règles du fair-play financier allègent la pression sur les ventes, il n’en demeure pas moins que le PSG doit dégraisser. Outre les cas Kylian Mbappé, qui logiquement attire toutes les attentions, et Di Maria qui devrait partir libre en juin prochain, d’autres dossiers sont à ouvrir.

Deux cas en particulier

Le premier d’entre eux : Julian Draxler. A 28 ans, l’international allemand (56 sélections) sait sa place avec la Mannschaft menacée en cas de manque de temps de jeu : « Ma situation au club n’est pas simple. Je manque de rythme. J’ai besoin de jouer plus de matches en vue de la Coupe du monde. Nous verrons ce qu’il se passe cet été […] Je n’en ai pas parlé personnellement avec le sélectionneur, mais il nous a déjà dit, en tant qu’équipe, qu’il avait besoin de joueurs en forme, qui soient dans le rythme« , a-t-il déclaré en marge du rassemblement international de ce mois de mars. Récemment opéré du ménisque, il ne devrait plus être disponible cette saison avec le PSG, mais sera donc opérationnel cet été, si un club l’approche. Conscient de sa situation avec les Rouge & Bleu, Julian Draxler a tout de même prolongé l’été dernier, et demeure donc sous contrat jusqu’en 2024.

Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Giovani Lo Celso (Villarreal), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Guido Rodriguez (Betis Séville) ou encore Alexis Mac Allister (Brighton), le point en commun de tous ces joueurs ? Ils sont tous internationaux argentins, jouent au milieu de terrain, sont performants et jouent régulièrement dans leurs clubs respectifs. Car oui, en plus de son manque de temps de jeu et de régularité au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes (27 ans) fait face à une rude concurrence avec l’Argentine. L’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg devrait lui aussi ne plus apparaître dans le groupe du PSG cette saison, en raison de sa récente opération des adducteurs. Peu apprécié par le vestiaire Rouge & Bleu selon L’Equipe, Paredes pourrait aller voir sous d’autres cieux afin de s’assurer une place pour le train Mondial 2022.

En plus de Draxler et Paredes, qui sont parmi les joueurs donnés partants, ceux qui bénéficient de la valeur marchande la plus élevée, l’international allemand (16 sélections) Thilo Kehrer et le Sénégalais (12 sélections) Abdou Diallo pourraient remettre leur avenir au PSG en question afin de ne pas rater le vol Qatar 2022.

Des départs, mais aussi des renforts

Si des éventuels départs seront à sûrement à signaler afin de dégraisser son effectif, le Paris Saint-Germain doit également se renforcer. Et pour cela et pour commencer, nul besoin d’aller voir bien loin. En effet, le premier renfort qui sera comptabilisé dans les rangs parisiens sera Nuno Mendes (19 ans). Les Rouge & Bleu devraient, toujours selon L’Equipe, lever l’option d’achat de 40 millions d’euros auprès du Sporting Portugal. Un Sporting Portugal qui devra se séparer de Pablo Sarabia (29 ans), faute de moyens pour lever l’option d’achat assortie à son prêt. Le joueur a par ailleurs convaincu du côté du Portugal avec 17 buts et 9 passes décisives en 39 rencontres disputées. L’international espagnol (16 sélections) devrait « probablement » être conservé par le PSG d’après les informations du quotidien sportif, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024.