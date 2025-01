Énorme désillusion en Gambardella pour le PSG 

Ce dimanche après-midi, les titis du PSG affrontaient la Maladrerie (R1) en 32es de finale de la Coupe Gambardella. Largement favoris, les Parisiens se sont inclinés lors de la séance de tirs au but (1-1, 5 t.a.b à 4).

Pour le compte des 32es de finale de la Coupe Gambardella, le PSG se déplaçait sur la pelouse du club de Régional 1, la Maladrerie. Dans un match plaisant, l’équipe caennaise n’a pas eu de syndrome d’infériorité, dominant la première mi-temps et se procurant plusieurs belles occasions, arrivant même à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Ibrahima Soumah juste avant la mi-temps (1-0, 44e).

A voir aussi : Mahamadou Sangaré, le nouveau titi qui monte au PSG

Les Parisiens ont craqué lors de la séance de tirs au but

Au retour des vestiaires, les joueurs du PSG vont montrer un meilleur visage et vont rapidement égaliser grâce à une réalisation de leur capitaine Ibrahima Diaby (1-1, 48e). Avec cette égalisation rapide, les Parisiens vont se projeter vers l’avant afin de tenter de marquer un deuxième but et s’offrir une qualification en seizièmes de finale. Mais ils ne vont pas réussir à faire trembler les filets alors qu’Arthur Vignaud va laisser son équipe en vie grâce à plusieurs belles parades importantes. Les deux équipes n’arriveront pas à marquer et devront donc se départager lors de la séance de tirs au but. Après avoir réussi leurs deux premières tentatives, les titis parisiens vont voir Arthur Vignaud stopper deux penaltys. Mais les Parisiens, qui se rapprochaient d’une qualification, vont totalement craquer en ratant trois de leurs quatre dernières tentatives qui vont permettre au club de Régional 1 de créer l’exploit et de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe Gambardella (1-1, 5 t.a.b à 4). Pour le PSG, c’est une énorme déception, lui qui faisait partie des favoris de la compétition.