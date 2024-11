Enrique après Bayern / PSG : « S’il y a un coupable, c’est moi »

Sur la pelouse du Bayern Munich, le PSG s’est incliné sur la plus petite des marges. Les Parisiens se mettent en grande difficulté pour la suite de la compétition.

Après un début de campagne européenne difficile, le PSG se devait de l’emporter contre le Bayern Munich ce mardi soir pour se relancer dans la compétition et maintenir ses chances de qualification pour la phase finale de la Ligue des champions. Dans un match plaisant à voir, les deux équipes se sont procurées des occasions. Mais comme depuis le début de la saison, les Parisiens ont manqué de réalisme et ont concédé un but après une erreur de Matvey Safonov (1-0). Pour croire en une qualification, le PSG va devoir s’imposer lors des trois dernières rencontres. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique a été questionné sur son choix de placer Matvey Safonov dans les buts plutôt que Gianluigi Donnarumma.

« La responsabilité est globale, c’est toute l’équipe »

« La part de responsabilité de Safonov sur le but ? La responsabilité est globale, c’est toute l’équipe que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises choses. Il ne faut pas chercher de coupable. Il ne faut pas chercher ni héros ni coupable. Un choix fort ? J’ai déjà répondu à cette question. Les difficultés en Ligue des champions, les joueurs ont toujours des excuses ? Non, je ne suis pas d’accord, je ne suis pas d’accord du tout. Je crois que notre équipe est dans un projet très intéressant, basé sur le futur. On a montré dans beaucoup de matches que l’on était au niveau. Même quand on perd, on a toujours envie d’attaquer. Il y a toujours cette envie de chercher un coupable. S’il y a un coupable, c’est moi. Je suis responsable, vous avez trouvé le coupable. Ne vous inquiétez pas. À partir de là, j’accepte toutes les critiques. Toutes, je n’ai aucun problème. »