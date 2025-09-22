Luis enrique
Enrique : « Après une défaite dans un Classico, c’est toujours difficile »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 septembre 2025

Reporté à ce lundi soir en raison d’intempéries à Marseille, le Classico se jouait ce lundi soir. Le PSG s’est incliné sur la pelouse du Vélodrome (1-0).

Ce lundi soir, le PSG se déplaçait à Marseille pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Le club de la capitale a rapidement pris un but et n’a pas réussi à revenir au score malgré plusieurs situations. Les Parisiens s’inclinent pour la première fois de la saison (1-0) et devront se relever samedi prochain sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AJ Auxerre. À l’issue de ce premier revers, Luis Enrique s’est présenté au micro de Ligue 1 + et a tenu à défendre le match de son équipe malgré la défaite. 

« Je pense que l’on méritait un petit plus »

« Nous ne sommes pas habitués à perdre des matches. Mais aujourd’hui, on a fait un bon match, je pense. Ça a été serré dès les premières minutes, ça a été difficile, mais je pense que l’on méritait un petit plus. Qu’est-ce qu’il s’est passé ce soir ? Je dois analyser ce match pour savoir ce qu’il s’est passé. Je pense que l’on a fait beaucoup de choses bien, on a eu des occasions claires pour marquer. On est capable, mais c’est ça le football. Les mots pour les joueurs ? Rien, après une défaite dans un Classico, c’est toujours difficile. Mais on est une équipe de champion, il faut continuer, préparer le prochain match de la meilleure des manières. »

