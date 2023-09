Enrique : « Bien aimé la manière dont on a joué aujourd’hui »

Dans un Parc des Princes survolté, le PSG s’est imposé contre Marseille lors du premier Classico de la saison (4-0). Luis Enrique, le coach parisien, a salué la très belle performance de son équipe.

Pour le match contre l’OM, Luis Enrique avait décidé de faire plusieurs changements importants dans onze de départ. Hauteur d’un très bon début de saison avec le PSG, Vitinha débutait sur le banc. Le coach espagnol ayant décidé d’aligner quatre joueurs offensifs, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Un choix payant puisque le PSG a confisqué le ballon et s’est procuré beaucoup d’occasions, ouvrant le score dès la huitième minute. Malgré la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, il a décidé de conserver ses quatre attaquants en faisant entrer Gonçalo Ramos. Un bon choix puisque le Portugais va s’offrir un doublé. À l’issue de la rencontre, au micro de Prime Video, Luis Enrique s’est expliqué sur son choix de changer de système.

A voir aussi : Kolo Muani : « Une soirée magique, inoubliable pour nous et les supporters »

« Je suis vraiment fier »

« C’est ce qu’il faut faire en football. Si vous gagnez, tout va bien et si vous perdez, c’est le manager qui est responsable. Des gros choix dans le onze ? Je suis vraiment fier parce que j’ai beaucoup de joueurs de qualité. J’avais besoin de donner à certains plus de temps de jeu. Un choix pour ce match ou pour la saison ? Qui sait. Chaque match est différent. Pour moi, ce sont des options confortables. Ce soir, Vitinha n’était pas là alors qu’il avait été très bon lors du dernier match. Proche de mes joueurs ? Tout est différent. Quand vous réussissez à connecter l’équipe avec le staff et les supporters, c’est exceptionnel et c’est génial pour chacun d’entre nous. C’est l’une des meilleures choses dans le football. Vous pouvez rendre beaucoup de gens heureux. C’est vraiment super. Le 3-3-4 ? Je ne veux rien expliquer (rire !). La différence, c’est toujours la qualité des joueurs. On essaye d’ordonner des choses en attaque et en défense. J’ai bien aimé la manière dont on a joué aujourd’hui. On a dépensé beaucoup d’énergie et pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est super quand vous voyez votre équipe jouer dans ce niveau de connexion entre les joueurs.«

La communion entre les joueurs et le public du Parc sous les yeux de Luis Enrique qui profite de ce moment ! QUEL PLAISIR ❤️💙



📹 @CanalSupporters pic.twitter.com/eixaP4QJ0V — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 24, 2023

L’entraîneur du PSG a conclu en donnant des nouvelles de Kylian Mbappé, sorti blessé à la cheville. « Kylian, ce n’est pas un problème sérieux, mais il y a de la douleur et c’était difficile de jouer. Je pense que c’était plus malin de sortir du terrain. Rien d’important, c’était juste un coup. Et finalement ça va bien. »