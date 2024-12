Le PSG a bien terminé son année 2024 avec une qualification en 16es de finale de Coupe de France après sa victoire lors de la séance de tirs au but contre Lens (1-1, 3 t.a.b à 4). Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lens pour le choc des 32es de finale de Coupe de France. Dans une rencontre qui s’est aimée en seconde période, le PSG, qui s’est procuré les meilleures occasions en première mi-temps, a vu Lens ouvrir le score sur un corner (1-0, 66e). Mais seulement quatre minutes plus tard, Gonçalo Ramos égalisait d’une très belle frappe (1-1, 70e). Les deux équipes n’arrivent pas à se départager et ont dû se départager lors de la séance de tirs au but. Et dans cet exercice, c’est le PSG qui a brillé avec toutes ses tentatives transformées et deux parades de Matvey Safonov, ce qui a permis une qualification pour les seizièmes de finale de la compétition (1-1, 3 t.a.b à 4). À l’issue de cette qualification, au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure en Coupe de France.

« Je suis très content d’être où je suis«

« Je suis très content. Quand l’équipe montre du caractère pour revenir après avoir concédé l’ouverture du score et réussir à gagner lors de la séance de tirs au but, je suis très content. L’équipe meilleure en première mi-temps ? Oui, peut-être. Même si elle était moins brillante, on a réussi à jouer en transition. On a perdu quelques ballons et on a été mis en difficulté, mais c’était un match compliqué à ce stade de la compétition. Ça va permettre de renforcer la mentalité de l’équipe. J’ai aimé l’attitude de l’équipe ? Oui, j’aime bien. On a plusieurs alternatives avec les joueurs qui rentrent. Pour la fin de l’année, c’est énorme. Les chiffres sont-là, je vois ça lors des entraînements. Il faut juste continuer à s’améliorer. Les changements sur le corner qui amène le but de Lens ? C’est un corner, le ballon atterri sur le joueur de Lens. C’est le foot. Nous avons marqué un but sur corner avec Gonçalo Ramos contre Monaco. C’était une tête de Gonçalo, pas une erreur de l’adversaire. C’est le football, l’autre équipe joue aussi. Heureux à Paris ? Je suis très heureux d’être où je suis, de recevoir le soutien du club, de nos supporters, c’est merveilleux. Je souhaite à tout le monde et en particulier au PSG de très belles fêtes et surtout beaucoup de santé. »