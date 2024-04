Enrique : « Ce sera une finale. J’ai confiance en mon équipe »

Dans un match complètement fou, le PSG s’est incliné en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Les Parisiens devront aller chercher la qualification sur la pelouse du Stade de Montjuïc.

Le PSG recevait le FC Barcelone ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Après un début de match maîtrisé, le PSG s’est fait surprendre par un but de Raphinha. Le PSG a réussi à retourner le match en trois minutes avec des buts d’Ousmane Dembélé et Vitinha. Mais il n’a pas réussi à tuer le match et s’est fait punir par un nouveau but de Raphinha et Christensen (2-3). Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a souligné le bon match de son équipe malgré la défaite avant de se projeter sur la manche retour mardi soir.

« On va aller à Barcelone avec beaucoup d’envie, d’ambition »

« Ce n’est pas le résultat que l’on voulait. On a fait un très bon match contre un très bon adversaire. On s’est un peu compliqué le match en prenant le premier but. Ils ne perdaient pas le ballon et jouaient très bien. On a retourné le match en seconde période, on a eu deux poteaux pour faire le 3-1, mais après, ils ont marqué le troisième but. Tout est encore ouvert. On va aller à Barcelone avec beaucoup d’envie, d’ambition. Pour nous, ce sera une finale. J’ai confiance en mon équipe. »