Enrique : « Ce soir, ça a été pratiquement parfait »

Ce samedi soir, le PSG affrontait Rennes lors de la cinquième journée de Ligue 1. Dans un match totalement dominé, le PSG a surclassé les Rennais (5-0).

Après sa défaite contre Monaco la semaine dernière, le PSG voulait retrouver le goût du succès ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. Et c’est chose faite avec un très gros succès parisien grâce à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia et des buts de Senny Mayulu, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye(5-0). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès parisien.

« Satisfait de la prestation de mes joueurs ? Bien sûr. Ça a été pratiquement parfait. Je pense que l’on a mérité la victoire. Je pense que Rennes a très bien joué et ne mérite pas de perdre avec ce résultat parce qu’ils nous ont mis en difficulté, surtout en première mi-temps. Ça a été difficile, mais le résultat est trop grand. Plus leader, une pression supplémentaire ou une motivation supplémentaire ? Nous aimons beaucoup les difficultés. Nous sommes une équipe habituée à ça, tout le temps. S’il y a plus d’équipes qui veulent lutter pour le championnat, pour nous c’est parfait. Lens joue très bien. Nous sommes contents de ça et c’est important pour nous d’avoir des difficultés parce que c’est une motivation en plus pour nous. Les jeunes ? Ce sont leurs personnalités. Quand tu vois les jeunes joueurs avec la qualité mais aussi la capacité de jouer, la personnalité pour jouer au Parc des Princes. Quentin Ndjantou, il a joué les 10 derniers matches ou quelque chose comme ça, avec la mentalité, dans le caractère de jouer sans pression. Pour moi, c’est très important. Je suis très content de les avoir mais en même temps, je suis très exigeant avec eux parce qu’ils doivent valoriser cette confiance qu’on leur donne. Kvaratskhelia ? Hier, vos collègues m’ont parlé d’un Kvara à deux visages en Ligue des champions et en Ligue 1. S’il y a quelques doutes autour de Kvara, c’est normal. Il y a de la pression autour du PSG. C’est un joueur différent, un joueur spectaculaire avec une mentalité et une qualité de haut niveau. On est comme d’habitude, tranquille. »