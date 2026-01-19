Enrique : « C’est le meilleur moment de la saison »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Lisbonne pour y défier le Sporting CP en Ligue des champions. Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille de cette rencontre.

Le PSG peut pratiquement assurer sa qualification dans les huit premiers de la phase de ligue de la Ligue des champions demain soir avec sa rencontre contre le Sporting CP dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Devant les journalistes, le coach parisien a évoqué le match de demain, salué son futur adversaire, s’est montré dithyrambique envers Nuno Mendes…

La forme de son équipe

« On est dans la partie importante de la saison. On récupère des joueurs blessés. C’est le meilleur moment de la saison, il faut bien se préparer et être attentifs. C’est un moment important en Ligue des champions. Le match de mardi dans un stade exceptionnel et avec une équipe compliquée à jouer comme le Sporting. C’est une équipe avec des joueurs de qualité qui aime avoir le ballon. Ce sera serré et compliqué, peut-être similaire au match de Bilbao. On savait qu’on avait un calendrier compliqué. Il manque les trois points demain pour assurer la qualification pour les huitièmes. »

Les meilleurs matches de la saison en C1, pourquoi ?

« C’est facile à expliquer. Il n’y a pas de meilleure compétition pour un joueur ou pour l’équipe. En termes de performances, c’est dans la même lignée que la saison dernière quand on dominait les matchs mais qu’on ne gagnait pas à cause d’un manque d’efficacité. »

Le rôle de Dembélé contre le Sporting

« Bien sûr, son pressing sera important comme l’année dernière. La deuxième période contre Lille était meilleure. Ousmane était un leader sur la pelouse et sur le terrain avec ses buts et avec son caractère pour presser. Il a montré à l’équipe qu’il était prêt à presser le défenseur et le gardien sur chaque action. Si le leader fait ça, c’est un exemple. Je suis heureux de voir Ousmane Dembélé à ce niveau. »

L’importance de la qualification dans le top 8

« Pour être honnête, je pense que c’est important pour la confiance de l’équipe de gagner demain et de prendre les trois points, mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux, parce que si on est qualifiés dans le top 8, on ne jouera pas les barrages. Il manquera déjà les quatre matches de la Coupe de France… Mais c’est sûr que l’objectif, c’est de gagner et de finir dans les huit meilleures équipes, même si je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. C’est contradictoire. »

Les portugais du PSG

« J’ai la chance de travailler avec quatre joueurs portugais et avec mon directeur sportif. C’est très facile parce que les quatre ont des qualités comme joueur et des qualités personnelles. J’ai de la chance d’avoir ces quatre personnes. »

La penenka de Brahim Diaz

« Aujourd’hui, on a parlé de ça dans le bus. Tout le monde parle de Brahim, mais je me rappelle de Zidane, Zidane qui est Dieu sur le plan du foot, il a fait ça en finale du Mondial. Je me rappelle que Sergio Ramos a fait ça aussi. Si tu marques une panenka, tout le monde applaudit. Mais si tu rates, il y a beaucoup de commentaires mauvais. Brahim Diaz est un joueur magnifique, je le connais, je l’avais fait venir en sélection espagnole pour un match. C’est un joueur exceptionnel et une très bonne personne. Je peux comprendre que ce soit difficile d’accepter ça, c’était bizarre, mais c’est un sport, rien de plus. Et dans le sport il faut montrer que tu peux gagner et que tu peux perdre. Que tu gagnes ou que tu perdes, il ne se passe rien de grave, c’est un sport. Le plus important, ce sont les valeurs que tu peux montrer aux gens. Brahim n’est pas un assassin ni une mauvaise personne, et c’est important de le dire. C’est un jeune joueur, c’est un moment difficile. »

L’absence de Joao Neves

« Pendant la saison, il peut y avoir des problèmes. Ce n’est pas un problème d’importance, mais on ne veut prendre de risque avec aucun joueur. Si demain c’était une finale, il aurait joué. Mais on continue de ne prendre aucun risque avec les joueurs. »

L’impact de la finale de la CAN sur Mbaye et Hakimi

« C’est la vie. C’est comme quand un entraîneur part parce que le club le fait partir. Ce n’est rien de particulier, c’est la vie. Là, le Sénégal a gagné et il faut féliciter le champion. Il faut aussi féliciter les Marocains. Je dois valoriser le travail de Hakimi comme joueur. »

La forme physique de Nuno Mendes

« C’est normal d’avoir des hauts et des bas pendant la saison. Nuno est en forme physiquement et a des qualités techniques. Avant de l’entraîner, je le trouvais brillant. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur comme Nuno Mendes. »

Des contacts avec le Sporting il y a 14 ans ?

« Moi ? Jamais. Après, le Sporting a le même nom que le club de ma ville, le Sporting Gijon. Et ils ont de belles couleurs sur leur maillot. »

Le travail avant de jouer le Sporting

« On n’a pas fait de travail sur le plan tactique. On a fait notre travail vidéo. J’aime le Sporting, leur manière de jouer depuis la défense. Ils ont de la personnalité, ils jouent bien avec et sans le ballon. Je m’attends à un match compliqué et on va tout faire pour gagner. »

Le Portugal l’un des favoris de la Coupe du monde

« Sans aucun doute, c’est l’un des favoris pour gagner le Mondial, comme l’Espagne l’est. Avec des joueurs de qualité depuis tant d’années, il y a des Portugais partout. Au Mondial, j’espère que l’Espagne gagnera, mais sinon je serai content si c’est le Portugal. »





