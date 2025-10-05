Enrique : « C’est toujours difficile de jouer ici »

Avec de nombreux absents, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe fortement remaniée. Son pari a failli marcher, mais Lille a égalisé en fin de match (1-1).

En clôture de la septième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lille. Pour cette rencontre, Luis Enrique, quatre jours après le très beau succès contre le FC Barcelone, avait décidé de largement faire tourner son effectif. Après une première mi-temps fade, le coach du PSG a fait entrer Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Des entrées qui ont changé le match et qui ont permis au PSG d’ouvrir le score grâce à un magnifique coup franc du latéral gauche portugais. Alors qu’il se dirigeait vers une victoire, le PSG a vu Ethan Mbappé égaliser à cinq minutes de la fin (1-1). Pour Ligue 1 +, le coach du PSG est revenu sur ce partage des points.

« C’est comme ça, tu dois l’accepter »

« Je dois féliciter Ethan parce que c’est un très bon joueur. Je suis content pour lui. Le match nul ? Ça a été pareil il y a deux ans. Je me rappelle, on avait contrôlé le match et à la fin, Lille avait égalisé. C’est comme ça, tu dois l’accepter. Je pense que l’on a contrôlé le match, Nuno a fait un très beau but, mais c’est toujours difficile de jouer ici, ils jouent très bien, il faut l’accepter. Nuno Mendes ? Il est différent, tout le monde le sait. Aujourd’hui, on a priorisé la santé des joueurs. Les internationaux ont des matches importants qui arrivent. Après ce match face à Barcelone, ils étaient fatigués. C’était le moment de faire jouer les jeunes joueurs et ils ont très bien joué. Fier de la prestation des titis ? Oui, très fier. Ils ont montré de la personnalité. Jouer ici à leur âge, c’est très difficile. Mais on a confiance en eux et on est fier. Déjà eu deux latéraux aussi forts ? J’ai entraîné Daniel Alves, Jordi Alba aussi. Il y a beaucoup de bons joueurs. Mais, c’est évident qu’ils sont différents. »