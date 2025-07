Enrique : « C’est un match motivant, je n’ai aucun sentiment de revanche »

Ce samedi après-midi, le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. En conférence de presse, Luis Enrique a réfuté tout sentiment de revanche.

Après avoir éliminé l’Inter Miami en huitièmes de finale (4-0), le PSG retrouve le Bayern Munich en quart de la Coupe du monde des clubs. Le PSG voudra se défaire des Bavarois afin d’essayer d’aller chercher le trophée et de rendre encore un peu plus magique cette saison historique. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué ce quart de finale, réfuté tout sentiment de revanche après la défaite contre les Allemands en novembre dernier, le Bayern qui s’intéresse à Bradley Barcola…

Revanchard avant d’affronter le Bayern ?

« Pour moi, c’est un peu différent. Je n’ai aucun sentiment de revanche. Revanche de quoi ? D’un match de Ligue des champions ? C’est un match motivant car c’est le quart de finale d’une nouvelle compétition. Cela est suffisant pour être motivé. »

Le match de novembre contre le Bayern, un match charnière dans la saison pour vous, pourquoi ?

« Je ne me rappelle pas avoir dit ça (rires). Je parle beaucoup avec vous. Pendant la saison, on a vu l’amélioration de l’équipe. Au début la saison, on a notamment manqué d’efficacité en Ligue des champions et on a pu apprécier cette amélioration. Je ne sais pas où a été le déclic, mais je suis très content de voir comment les performances de l’équipe se sont passées tout au long de la saison. »

Dembélé capable de démarrer ?

« Il a fait toute la semaine d’entraînement avec le groupe. Ces entraînements m’ont donné beaucoup d’informations. Je suis très content de pouvoir avoir Ousmane avec l’équipe. Mais ce n’est pas le moment de donner des informations au Bayern. On verra demain. »

A voir aussi : Ousmane Dembélé se sent à 100% avant d’affronter le Bayern

Six jours entre le match contre l’Inter Miami et celui contre le Bayern

« Pour être honnête, je dois dire que ça a été très long. Nous avons eu six jours entre deux matchs et pour moi c’est beaucoup, surtout à la fin de la saison. Mais on a fait une très bonne semaine d’entraînement, on a bien fait le boulot. L’équipe est prête. Ce sera un match difficile contre une des meilleures équipes de la compétition. Je pense qu’on peut voir un très grand match. »

Dans quelle mesure le décès de Diogo Jota a impacté l’équipe ?

« Sans aucun doute, c’est la pire nouvelle que l’on peut recevoir. Nous sommes tous impactés. Nous avons montré notre soutien et en effet c’est une nouvelle tragique. Ce n’est pas possible de l’alléger. C’est dur pour les joueurs portugais du club qui étaient ses coéquipiers en sélection. »

J’accorde une grande liberté à mes joueurs ?

« Nous avons une équipe où chacun travaille pour l’esprit collectif. Cette responsabilité est plus importante que la responsabilité individuelle. Ils ont la responsabilité de travailler, de se battre. Nous sommes ici pour jouer au foot. Je pense que ce groupe joue bien au football, cherche à offrir un spectacle et à décrocher une victoire attractive. »

La clé pour battre le Bayern Munich

« On verra demain. Nous connaissons très bien le Bayern, son profil et ce que recherche l’entraîneur. Notre équipe est assez similaire car on aime la possession. Le jeu sera ouvert avec une tactique offensive. Ce sera peut-être un match divertissant. Ce sera un bon test qui peut nous permettre d’avancer. Nous avons un objectif clair mais nous sommes conscients du niveau du Bayern. Nous souhaitons suivre le chemin que nous avons tracé depuis plusieurs mois. »

Nasser al-Khelaïfi veut marquer l’histoire de la compétition en la remportant, partagez-vous cet avis ?

« Nous souhaitons avancer et pourquoi pas remporter ce trophée. Nous avons un rival de notre niveau face à nous. Nous sommes prêts mais cela sera difficile. »

Bradley Barcola dans le viseur du Bayern

« Je ne sais pas ce qui se passe sur le marché des transferts. Il est évident que ça me plaît que mes joueurs intéressent les autres clubs. Bradley a beaucoup été critiqué à Paris. Mais c’est un joueur clé. Nous espérons qu’il reste ici pendant de nombreuses années. Je pense qu’il le souhaite aussi. »