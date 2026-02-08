Enrique : « C’est un vrai plaisir de jouer ce type de match »

Ce dimanche soir, le PSG a surclassé Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont envoyé un message à leurs adversaires.

Le PSG a très certainement réalisé son meilleur match de la saison ce dimanche soir contre Marseille sur la pelouse du Parc des Princes en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (5-0). Avec ce très large succès, les Parisiens reprennent la tête du championnat et prennent douze points d’avance sur les Phocéens. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur cette démonstration de ses joueurs devant leurs supporters.

« On a clairement mérité cette victoire »

« Ce que nous attendions, c’était un match difficile. Aujourd’hui, je pense que ça a été comme ça dans la première mi-temps. On a surmonté l’adversaire, on a très bien joué. On s’est procuré beaucoup d’occasions et je pense que l’on a clairement mérité cette victoire. Surpris par le niveau de Marseille ? Surpris, non. C’est un vrai plaisir de jouer ce type de match, dans cette ambiance incroyable de nos supporters. C’est un moment important de la saison pour nous. Ce que nous voulons, c’est nous améliorer durant tous les matches dans l’avenir. Mais aujourd’hui, on a fait un très bon match et nos supporters ont confiance dans notre équipe. Pour nous, en tant que club et équipe, on est contents et on pense à continuer. Ousmane Dembélé enfin prêt pour la fin de la saison ? Ousmane, c’est un joueur différent. Je pense que c’est pour ça qu’il a été Ballon d’Or. Quand il joue, il fait des choses différentes. C’est un vrai plaisir en tant que supporters de voir un joueur de ce niveau. Très content pour lui, très content pour l’équipe. Il faut continuer. On est parti sur des mois où on va tout écraser ? On continue avec notre idée. Je pense que ce championnat a été particulier, mais on a fait un très bon boulot. Mais Lens, ils sont capables de continuer à gagner. Ce sera difficile parce qu’il y a aussi l’Olympique Lyonnais. C’est un moment spécial et on est contents de retrouver cette efficacité, ce niveau. Dans l’avenir, il y aura des matches en Champions League et en championnat intéressants. La fête dans le vestiaire ? Il n’y a personne dans le vestiaire qui fait la fête. Demain, il y a entraînement. Si vous voulez, vous pouvez venir (rires !). »