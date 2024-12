Enrique : « C’est une compétition très belle, on veut gagner »

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué le choc de demain, l’état de santé de son effectif, Gianluigi Donnarumma dans les buts, le bilan de l’année 2024, la Coupe de France, les supporters, le mercato, Bradley Barcola, Nuno Mendes… Avant de répondre aux questions des journalistes, le coach du PSG a fait une petite blague en s’installant aux côtés des journalistes dans la salle de presse et de faire comme s’il questionnait l’entraîneur avant de regagner son pupitre pour répondre aux médias.

Les supporters (PSG TV)

« Un message positif. Il y a ce qu’il se passe sur le terrain, à l’entraînement, mais c’est surtout un état d’esprit. C’est un soutien inconditionnel, un appui qui est là de la part des supporters qui fait toujours du bien et qui fait plaisir, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. »

Lens (PSG TV)

« Lens est un bon rival, une équipe qui propose un football intense et attractif. On connaît bien cette équipe, ce stade qui respire le foot. La Coupe de France est toujours pleine de surprises, il faudra rester concentré. »

Le bilan de l’année 2024

« Pour l’instant c’est très positif, on a beaucoup d’espoir pour la saison à venir. »

Un turn-over contre Lens ?

« En général, au premier tour d’une coupe, ce n’est pas habituel d’affronter des équipes de ce niveau. Je ne pense pas faire tourner. J’ai beaucoup d’options. On est tenants du titre, on veut gagner demain. »

Quel cadeau de Noël il aimerait recevoir du PSG ?

« Quel cadeau j’espère pour Noël ? Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato c’est d’être attentif. C’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe. »

La trêve peut casser la dynamique de l’Equipe

« Je ne pense pas que la trêve va casser la dynamique. L’année passée, on a fait plus de dix transferts. Il n’y a aucune urgence, aucun besoin en ce moment, mais s’il y a une opportunité de pouvoir améliorer l’effectif, très bien. Mais on a une très grande équipe. »

Gianluigi Donnarumma

« Il va bien, il n’a pas de douleur. C’est une blessure… difficile à voir. Sans répercussion importante. Il a eu beaucoup de chance que l’impact ne soit pas arrivé sur ses yeux. On a tous vu les images, pas besoin de les commenter. »

Mettre en concurrence Bradley Barcola ?

« Je suis très content avec Bradley. Pour vous, il était comme Maradona en début de saison, et maintenant vous ne l’aimez pas… Ça ne marche pas comme ça. Je suis content de lui. Je veux qu’il continue à s’améliorer. Tous les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas, ce qui compte, c’est d’atteindre les objectifs de l’équipe. Je suis très content de toute l’équipe, peu importe les buts. »

Affronter Lens aussi tôt, une pression en plus

« On affronte un rival, qui peut éventuellement gagner la Coupe. Si on demande au coach de Lens, je ne suis pas sûr qu’il soit content de nous jouer. C’est le tirage au sort, c’est comme ça. C’est une compétition très belle, on veut gagner. »

L’état de santé de Nuno Mendes

« En principe il est disponible. Il est prêt. »

Le programme des joueurs durant la coupure hivernale

« Ça dépend du calendrier. À partir de janvier, si on continue dans toutes les compétitions, ce sera très exigeant. Il reste un match pour décider ce qu’on va faire durant cette période. Ça dépend des joueurs et de leurs besoins. Certains ont besoin de repos, d’autres ont besoin de continuer leurs efforts. D’autres doivent s’entraîner presque tous les jours. C’est individualisé. Moi, j’aime que les joueurs puissent se reposer. Il s’agit de se déconnecter pour pouvoir travailler au mieux sur la deuxième partie de saison. Ça dépend de chacun. »

A voir aussi : Mercato – Contact établi entre le PSG et Victor Osimhen

Victor Osimhen

« Est-ce qu’il me plaît ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au club. Merci. »