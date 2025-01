Enrique : « Cette équipe a la foi, elle croit en elle »

Ce mercredi soir, le PSG recevait Manchester City lors de la septième journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, il s’est offert une magnifique victoire (4-2).

Dans un match vital pour la suite de sa saison européenne, le PSG recevait Manchester City lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré l’enjeu, ce sont les Parisiens qui maîtrisent la rencontre et qui se procurent de belles occasions. Man City joue en contre et se procure deux occasions, bien stoppées par Donnarumma. Au retour des vestiaires, alors qu’il avait encore la maîtrise, le PSG va voir Manchester City marquer deux buts en trois minutes. Deux minutes après le but d’Haaland, Ousmane Dembélé va réduire l’écart. Une réalisation qui va booster le PSG, qui va renverser la situation grâce à Bradley Barcola et Joao Neves. Gonçalo Ramos scellera la victoire dans les arrêts de jeu (4-2). Avec ce succès, les Parisiens se relancent, se plaçant 22e. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

« Les joueurs ne se rendent pas, ils luttent jusqu’à la fin »

« Comment le PSG a retourné la situation et qu’a changé l’entrée de Dembélé ? Je ne sais pas, en vérité. Le match a été très intense, très difficile. En première période, c’était très disputé avec des équipes qui voulaient le ballon. On a marqué un but à la fin de la première mi-temps qui pouvait nous donner un avantage mais finalement, la VAR l’a annulé. En deuxième mi-temps, on a débuté de la pire manière possible, en encaissant deux buts. C’était délicat à ce moment-là. Mais cette équipe a la foi, elle croit en elle. J’ai vu beaucoup de choses positives depuis quelque temps. Les joueurs ne se rendent pas, ils luttent jusqu’à la fin. Les supporters ont été exceptionnels comme à chaque fois, je suis très content. Un acte fondateur ? Le PSG depuis la saison dernière est une équipe royale qui n’a rien n’a envié, qui joue, qui attaque. On peut avoir des bons résultats ou non, mais on croit en nous. Le niveau des joueurs était sensationnel aujourd’hui, au niveau physique, dans l’intensité, dans la concentration, croire en soi, les supporters aussi. C’est une grande victoire que l’on dédie à nos supporters. »