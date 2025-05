Enrique, Dembélé, CDF, C1… Achraf Hakimi se confie

Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Avant les deux finales, de Coupe de France, et de Ligue des champions, le latéral droit s’est confié.

Cadre du PSG, Achraf Hakimi réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière (sept buts et quatorze passes décisives en 46 matches). Le latéral droit a encore trois objectifs avec le PSG avant la fin de la saison. Les finales de Coupe de France et de Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. Avant ses échéances importantes, le numéro 2 du PSG s’est confié à France Télévision. La force du PSG, Luis Enrique, Ousmane Dembélé, les finales de Coupe de France et de Ligue des champions… Extraits choisis.

La force du PSG cette saison

« Je pense que le collectif est très uni. On s’entend très bien ensemble, on s’entraide. Ce qui joue, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, tirent dans le même sens et cela fonctionne. »

La méthode Luis Enrique

« Je pense que c’est un entraîneur proche des joueurs. Il est connecté, très humain avec nous, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Je crois qu’il a confiance en nous. Il nous transmet cette confiance, on travaille bien avec lui. Il a créé une équipe unie, une vraie famille. Les gens ne se rendent pas forcément compte de sa manière de travailler, de sa méthode. Mais, ça fonctionne très bien avec moi. »

Son influence sur mon jeu ?

« Oui, il a été important dans mon évolution, sur différents aspects du jeu. Avec Luis Enrique, j’ai progressé dans le jeu. Grâce à lui, j’ai amélioré mes statistiques. Je joue aussi plus proche de la surface de réparation. J’ai un rôle à jouer sur le front offensif. Cela tombe bien, depuis que je suis petit, je suis attiré par l’attaque, mais je ne dois pas oublier de défendre. »

La progression d’Ousmane Dembélé

« C’est un joueur spectaculaire. Il sait faire la différence. Il a engrangé beaucoup de confiance dans la surface de réparation. Ses statistiques parlent pour lui. Il est dans une bonne dynamique et nous aide énormément.«

La finale de Coupe de France

« C’est un titre de plus. On est concentré sans oublier la Ligue des champions. Nous devons gagner, nous sommes le Paris Saint-Germain et tous les titres comptent. Il faut gagner pour nos supporters. (…) Il faudra être concentré, les respecter, jouer notre jeu afin d’aller chercher cette coupe, c’est ce que nous avons en tête. »

La finale de la Ligue des champions

« C’est un moment très spécial. Cette rencontre, c’est une finale de Ligue des champions. Ma première grande finale européenne avec le PSG. Ce sera un moment très important. En plus, c’est l’Inter. Je n’oublie pas que j’ai porté ce maillot, remporté un scudetto avec le club. Je suis content de jouer contre eux. Mais désormais, je suis à Paris et je vais tout faire pour les battre. »