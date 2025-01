Enrique : « Entre deux matchs de C1, celui en championnat est toujours difficile »

Ce samedi soir, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Après avoir ouvert le score, le PSG a vu Reims égaliser. Les deux équipes se sont quittées sur un partage des points (1-1).

Trois jours après le beau succès du PSG contre Manchester City en Ligue des champions (4-2), Luis Enrique avait décidé d’opérer un turnover pour la rencontre contre Reims ce soir, en perspective de l’important déplacement à Stuttgart mercredi. Dans une rencontre qu’il a plutôt maîtrisée, le club de la capitale avait ouvert le score avant de voir Reims égaliser. Au micro de DAZN, Luis Enrique a expliqué que ces rencontres entre deux matches de Ligue des champions étaient compliquées tout en soulignant que Reims était une équipe qui donnait souvent du fil à retordre au PSG.

« Aujourd’hui, nous avons eu moins d’occasions que d’habitude »

« Entre deux matchs de Ligue des champions, le match de championnat est toujours difficile, surtout face à un rival comme Reims qui défend très bien et qui a toujours quelque chose de spécial contre nous. On a commencé la deuxième période de la meilleure des manières. C’est une équipe dangereuse, qui centre beaucoup, qui défend bien. On a beaucoup le ballon mais c’est difficile d’avoir des espaces. Aujourd’hui, nous avons eu moins d’occasions que d’habitude. Kvaratskhelia ? Tous les attaquants que nous avons peuvent jouer à tous les postes. Pour lui, c’était un premier match difficile. Il était bien, il nous a apporté des choses. Il doit apprendre à connaître ses coéquipiers, les adversaires. On espère que ce sont les prémices d’une belle aventure. »