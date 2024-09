Enrique et le moment « horrible » quand il a dû affronter le Barça avec le PSG

Entraîneur du PSG depuis la saison dernière, Luis Enrique a dû affronter le FC Barcelone en Ligue des champions lors de l’exercice précédent. Un moment « horrible » pour lui et sa famille.

Très bon joueur de football, Luis Enrique a joué pendant huit ans au FC Barcelone (1996-2004, 108 buts). Quatre ans après sa retraite, il a été choisi pour être l’entraîneur de l’équipe B du Barça (2008-2011) avant de tenter sa chance à l’AS Roma (2011-2012) puis d’entraîner le Celta Vigo (2013-2014) avant de s’installer sur le banc de l’équipe première du FC Barcelone en 2014. Il restera trois ans (2014-2017) sur le banc du club catalan. Actuel entraîneur du PSG, il a une forte attache avec le FC Barcelone.

« J’espère ne pas rejouer contre eux cette saison »

La saison dernière, le PSG a affronté les Catalans en quart de finale de la Ligue des champions. Après avoir perdu au match aller au Parc des Princes (2-3), le club de la capitale s’est largement imposé en Espagne (1-4) pour se qualifier en demi-finale de la Champions League. Une nouvelle confrontation en C1 cette saison contre le FC Barcelone, qui n’intéresse pas Luis Enrique, comme il l’a expliqué dans un extrait d’une interview pour Movistar, qui sera diffusé en intégralité ce lundi soir à partir de 22 heures. « C’était horrible la double confrontation contre le FC Barcelone. Il y avait beaucoup d’émotion. Revenir à la maison contre le club qui m’a le plus donné en tant que joueur et entraîneur. C’était une sensation horrible pour moi, mais aussi horrible pour mes enfants et ma femme. J’espère ne pas rejouer contre eux cette saison. Je ne peux pas imaginer une finale contre le Barça. »