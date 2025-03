Enrique : « Il reste un deuxième match à Liverpool, on ne va pas se rendre »

Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est montré maladroit devant le but et a encaissé un but dans les dernières minutes. Les Parisiens devront aller chercher leur qualification sur la pelouse d’Anfield.

Ce mercredi soir, le PSG recevait Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG a retrouvé son inefficacité avec plus de 25 tirs sans réussir à tromper la vigilance d’Alisson. Alors qu’ils n’ont strictement eu aucune occasion, les Reds vont réussir un véritable hold-up en marquant dans les dernières minutes de la rencontre (0-1). Les Parisiens devront aller chercher leur qualification sur la pelouse d’Anfield mardi. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a salué la prestation de son équipe malgré la défaite ce soir.

« On a été vraiment vraiment meilleur que Liverpool »

« C’est très injuste. C’est un match très complet de notre part. C’est peut-être le match le plus complet que l’on ait fait en Ligue des champions. En première période, les expected goals étaient largement en notre faveur. Eux n’ont tiré qu’une fois et ils ont marqué. Le meilleur joueur était leur gardien, Alisson. C’est un peu bizarre, je me sens fier de mon équipe, des joueurs, des supporters, il y avait une ambiance merveilleuse, mais le football parfois est injuste. Il faut marquer. On va prendre ça de manière positive et penser au match retour à Liverpool. Le duel entre Barcola et Konaté ? Je ne vais pas en parler. Je ne commente jamais les actions. Nous qui sommes le PSG, on pense d’une façon et les joueurs de Liverpool d’une autre. Difficile contre les grandes équipes ? Il n’y a rien à expliquer. On a été bien meilleur que Liverpool, bien meilleur. Leur meilleur joueur a été le gardien, je le répète. On a été vraiment vraiment meilleur que Liverpool, mais ils ont gagné ce match. Si vous voulez voir le négatif, moi, je ne le vois pas. Je suis très fier de mon équipe. Il reste un deuxième match à Liverpool, on ne va pas se rendre. Optimiste pour le match retour ? Bien sûr (en français).