Enrique : « Il y a beaucoup de meilleurs entraîneurs que moi, mais ils n’ont pas les joueurs que j’ai »

Ce samedi soir, le PSG recevait Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est logiquement imposé (2-0).

Pour ce match contre l’AJ Auxerre, Luis Enrique devait faire sans plusieurs joueurs importants (Doué, Dembélé, Marquinhos, Neves, Ruiz). Le coach du PSG a donc dû aligner une équipe fortement remaniée. Malgré cela, ses joueurs ont répondu présent contre les Auxerrois en dominant la rencontre sans jamais vraiment être mis en danger. Les Parisiens ont concrétisé leur domination avec deux buts sur coup de pied arrêté et des réalisations d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Avec ce succès (2-0), le PSG reprend la première place du championnat et prépare de la meilleure des manières son déplacement à Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique est revenu sur cette belle victoire parisienne et donné des nouvelles des blessés, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia.

« C’est toujours difficile de jouer un match après le Classico et avant un match de Champions League »

« Le meilleur entraîneur du monde ? Qui dit ça ? Il y a beaucoup de meilleurs entraîneurs que moi, mais ils n’ont pas les joueurs que j’ai. Le match ? C’est toujours difficile de jouer un match après le Classico et avant un match de Champions League, et surtout contre Barcelone. C’est toujours difficile. Il n’y a pas d’espace et il n’y a pas de temps de jouer une attaque comme d’habitude, lance le coach du PSG au micro de Ligue 1 +. Ça a été difficile parce qu’Auxerre a très bien défendu. Trouvé la solution sur des coups de pied arrêtés ? On a beaucoup travaillé sur ça, et on a été attentif. Aujourd’hui, cela a été joli parce qu’Auxerre a fait quelque chose pour attendre les attaquants sur les coups de pied arrêtés et nous avons profité de ça. On a eu de la chance. Les sorties de Vitinha et Kvaratskhelia ? Je ne peux rien dire, il faut attendre les résultats de demain ou d’après-demain et voir. Mais c’est normal avec ce calendrier pour toutes les équipes, pour tous les joueurs. Il faut être attentif et rester calme. On cherche à surmonter ça avec la force de l’équipe et avec la force de nos supporters. Les jeunes lancés ? Ce sont des titis qui sont prêts. C’est joli de voir et d’avoir ce feeling. »











