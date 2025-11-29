Enrique : « Il y a eu plein d’imprécisions, d’erreurs individuelles »

Ce samedi après-midi, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (1-0). Les Parisiens pourraient perdre la tête de la Ligue 1 ce soir.

Le PSG se déplaçait à Monaco pour le compte de la quatorzième journée de la Ligue 1. Dans un match dans lequel Monaco n’a pas laissé le PSG jouer son jeu, le club de la capitale s’est incliné sur un but dans le dernier quart d’heure des Monégasques (1-0). À dix contre onze dans les dix dernières minutes de la rencontre, le PSG s’est procuré des situations mais n’a pas réussi à marquer. Il s’incline pour la deuxième fois de la saison en championnat et pourrait perdre sa place de leader. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a pointé les imprécisions de ses joueurs ce samedi après-midi.

« Je pense que l’on ne méritait pas plus »

« La chose la plus importante pour moi qui définit ce match, c’est que l’on a fait plein d’imprécisions. Quand tu joues à ce niveau contre ce type de joueur, je pense que l’on ne méritait pas plus. J’ai discuté avec mes joueurs ? Je ne parle jamais avec mes joueurs après un match. Ce n’est pas le moment de parler. Il faut voir le match pour analyser. Mais on sait que là, ce sera facile d’analyser. Il y a eu plein d’imprécisions, beaucoup d’erreurs individuelles. Les deux équipes ont cherché à jouer. Mais aujourd’hui, on ne méritait pas. »