Enrique : « Je dois mieux gérer la gestion des blessés »

Le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich ce mardi soir (1-2). En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché que le Bayern avait été supérieur à son PSG.

Pour son deuxième choc de sa saison en Ligue des champions, après s’être brillamment imposé contre Barcelone (1-2), le PSG s’est incliné – sur la pelouse du Parc des Princes – ce mardi soir contre le Bayern Munich dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-2). Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a salué la performance de son adversaire du soir, qui a été supérieure au club de la capitale quand les deux équipes voulaient à onze contre onze, avant de pester contre les erreurs de ses joueurs qui ont permis aux Bavarois de marquer leurs buts.

Les nouvelles de Dembélé et Hakimi

« Je ne sais pas. Il faut attendre demain après les examens. Ousmane, ça n’a rien à voir avec sa dernière blessure. . Et pour Hakimi, c’est le football, un sport de contact. C’est dommage. Je me rappelle cet été de la blessure de Musiala. Ce sont des actions où il n’y a pas de chance. »

Les Munichois estiment qu’ils ont été supérieurs. D’accord avec ce constat ?

« Bien sûr ! Ils ont été supérieurs, ils ont mieux pressé, ont eu plus d’occasions. On a fait de beaux cadeaux ! Quand on fait des cadeaux comme ça, c’est normal de perdre ! Ils auraient encore pu marquer plus. En seconde période, on a plus créé mais on était un joueur de plus. On aurait pu faire match nul. »

Pourquoi le Bayern était plus fort ?

« Je n’ai pas le souvenir cette saison de voir évoluer mon équipe avec tous les joueurs en forme. Je ne cherche aucune excuse. Il faut accepter que l’adversaire soit supérieur. Je suis calme et tranquille car je sais que l’on va surmonter tout cela. J’attends de récupérer tous mes joueurs. Depuis le début de saison, je n’ai jamais tous mes joueurs en forme au même moment. On savait que cela pouvait arriver. C’est le moment de savoir qui est de notre côté et qui n’est pas de notre côté. »

On a manqué de variété dans le jeu ?

« Non, en aucun cas. Si on fait des cadeaux à ce niveau, c’est but et c’est fini. Le match a changé avec le carton rouge et là on a bien joué. C’est dommage d’avoir ce résultat. J’attendais mieux de notre part. Les joueurs que l’on récupère de blessure ne sont pas en forme à 100%. Je dois mieux gérer la gestion des blessés. Avec mon expérience, je dois y arriver et faire mieux. »

Où je situe le Bayern parmi tous les grands adversaires que j’ai affrontés ?

« Il faut attendre, je ne sais pas. Ce sera important de savoir où mettre le Bayern en février ou en mars. »

Ce qui a manqué pour arracher le nul ?

« De la chance ! De la réussite ! C’est difficile d’attaquer face à dix joueurs. On a tenté de faire match nul même si je ne sais pas si cela aurait été juste. On doit désormais penser au prochain match. »





























