Enrique : « Je pense que c’était un match exceptionnel »

Dans un match plaisant, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest (2-5) grâce notamment à un triplé d’Ousmane Dembélé. Les Parisiens poursuivent leur belle semaine.

Pour son premier match des trois confrontations entre le PSG et le Stade Brestois, le club de la capitale s’est offert une victoire spectaculaire avec cinq buts marqués par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé, et Gonçalo Ramos, double buteur en sortie de banc (2-5). Les Parisiens poursuivent leur très belle série de matches sans défaites. Au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique a souligné la belle performance de son équipe sur la pelouse du stade Francis Le Blé.

« Dembélé peut devenir le joueur qu’il souhaite parce qu’il n’a pas d’égal »

« Je peux dire que je me suis régalé. Je pense que c’était un match exceptionnel avec deux équipes qui ont joué leurs armes. C’est toujours difficile de jouer contre Brest. Même avec deux buts d’avance, ils sont capable d’apporter du danger. Nous sommes content du résultat et maintenant, on pense aux prochains matches. Une équipe en progression ? Oui, mais il évident que nous sommes sur une dynamique extrêmement positive mais tout au long d’une saison, c’est normal, il y aura des moments plus délicat, des creux. Mais l’équipe maintient sa ligne de travail avec des joueurs qui se rajoutent et qui font de leur mieux et qui profites de leur temps de la meilleure manière. Ils ont compris mon état d’esprit ? De mon point de vue, je suis extrêmement satisfait. Mais bon, quand il y a eu des critiques, c’était aussi logique. La critique, on l’accepte, cela fait partie du processus. J’espère que nous pourrons maintenir ce rythme. Je ne pense pas que ça sera le cas parce qu’il y a toujours des hauts et des bas. Il faut toujours continuer à chercher des ressources. Dembélé ? Il y a le loto du foot en France ? Parce que Ousmane pourrait remplir un loto foot. Je suis sur qu’il remporterait un prix. Il peut devenir le joueur qu’il souhaite parce qu’il n’a pas d’égal. S’il reste serein et tranquille pour marquer des buts, il peut marquer des buts de la tête, avec les pieds. Je suis sur que la presse va le hisser très très haut et en faire un Maradona. C’est un garçon très intelligent. Il a su profiter des moments offert par d’autres coéquipiers. Nous sommes enchanté de nos attaquants qui sont en si belle forme. »