Enrique : « Je pense que l’on a fait un très bon match »

Ce samedi soir, le PSG s’est logiquement imposé contre le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Les Parisiens sont qualifiés pour les 16es de finale.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontait le club de National 3 du Vendée Fontenay Foot. Dans un match qu’il a logiquement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé grâce à des buts de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et un doublé de Gonçalo Ramos (4-0). Au micro de beIN SPORTS 1, Luis Enrique est revenu sur le beau succès parisien.

« Je pense que l’on a fait ce que nous voulions »

« Je pense que l’on a fait un très bon match. C’est toujours difficile de jouer contre des équipes d’une différente catégorie. Ce n’est pas facile, tu dois être concentré pendant tout le match. On a fait un très bon match. Des nouvelles de David Boly ? C’est seulement un coup, j’espère. Rien d’important. Doué, Dembélé et Ramos buteurs, important pour la confiance ? Surtout pour les attaquants. Quand il marque des buts, c’est positif pour eux. On est content, on cherche à s’améliorer lors de tous les matches. Je pense que l’on a fait ce que nous voulions. Fontenay ? Ils ont été très bien. Ça a été une fête pour eux et pour nous aussi. C’est beau de jouer dans un stade avec cette ambiance. Je leur souhaite le meilleur dans leur championnat. Des vacances bien méritées ? Très bien mérité. J’espère avoir des vacances sans la conférence de presse. Plus de conférences de presse, rien de journalistes (rire!). Avec la famille et les amis. »





