Enrique : « Je pense que l’on méritait la victoire »

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré des occasions, le PSG a concédé le nul (0-0).

Après son succès contre Tottenham (5-3), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, surtout en seconde période, lePSG s’est procuré plusieurs occasions franches sans réussir à marquer. Les Parisiens concèdent donc un match nul. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique estime que son équipe aurait mérité la victoire (0-0).

« On s’est procuré des occasions très claires »

« Ce que je peux dire, c’est que cela a été un match serré, très difficile, spécialement la première mi-temps. Mais, je pense que l’on méritait la victoire. On s’est procuré des occasions très claires. On aurait pu gagner ce match. Difficile en première mi-temps avec l’atmosphère de San Mamés ? Bien sûr, ça a été important de bien débuter le match. On a bien débuté mais avec beaucoup de difficultés avec leur pression haute. Ça a été difficile, on pensait qu’en deuxième mi-temps, ils auraient moins de rythme. On a profité de ça pour se créer des vraies chances. Mais, à la fin, on a pas pu gagner. Le niveau de l’équipe normal ? Normal pour un champion d’Europe, avec le début de saison très particulier sans plusieurs joueurs encore. Je pense que l’on a, dans un très bon moment, nous avons notre mentalité. Je suis confiant. C’est dommage ce résultat parce que le groupe est serré et il va falloir avoir beaucoup de points. On doit au moins gagner un match de plus. La blessure de Marquinhos ? Je ne sais pas. Il faut attendre. Je pense que ce n’est pas grave mais il a demandé le changement à la mi-temps. On va voir demain. »