Enrique : « Je pense que nous avons été professionnels »

Le PSG a terminé sa saison de Ligue 1 avec une victoire sur la pelouse du FC Metz ce dimanche soir (0-2). Luis Enrique a aimé la performance de son équipe.

Pour son avant-dernier match de la saison, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Metz pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait de nouveau décidé de réaliser une revue d’effectif, laissant six cadres souffler et en titularisant plusieurs joueurs qui ont peu jouer ces dernières semaines. Ses choix ont été payants puisque le PSG s’est imposé contre des Messins qui ne voulaient pas se prendre de valise, grâce à des buts rapides de Carlos Soler (7e) et Kang-In Lee (12e). Avec ce succès, le PSG prépare de la meilleure des manières sa finale de Coupe de France. À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus Sport 360, Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

« Les six joueurs qui étaient au repos peuvent faire ce qu’ils veulent »

« Je suis vraiment content. Ce n’est pas facile de jouer contre cette équipe. Je pense que nous avons été professionnels. Nous avons fait un bon match. Nous savions que cela allait être un match compliqué face à Metz qui n’allait pas dépasser sa partie de terrain. Je pense que nous avons très bien joué. Nous avons été sérieux, je suis très content. Pourquoi Mbappé et Dembélé ont été laissés au repos, alors qu’ils n’ont pas joué mercredi ? Pourquoi pas. J’ai considéré que ça allait être comme ça. J’avais beaucoup de joueurs. Mon travail est de prendre des décisions continuellement. J’ai senti que d’autres joueurs pouvaient jouer. J’ai décidé le meilleur pour l’équipe, explique le coach du PSG. C’était un match très important pour nous, comme ce sera le cas pour la finale de Coupe de France. Les matches de Coupe d’Espagne sont très beaux, j’espère qu’en France aussi. Mes décisions sont questionnées, mais c’est mon travail. Dembélé et Mbappé à Cannes ? Les six joueurs qui étaient au repos, qui n’étaient pas convoqués, peuvent faire ce qu’ils veulent. Ils peuvent se déconnecter. S’ils sont à Cannes ou que sais-je, ils font ce qu’ils veulent. Ce n’est pas un problème ? Non. »