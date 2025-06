Enrique : « Je pense que nous sommes l’un des meilleurs clubs de la planète »

Dans une semaine, le PSG va jouer son premier match de Coupe du monde des clubs contre l’Atlético de Madrid. Luis Enrique a évoqué cette nouvelle compétition.

Le PSG, auteur d’une saison historique avec un quadruplé (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des champions), peut encore s’offrir un titre avant la fin de la saison 2024-2025. En effet, le club de la capitale va participer à la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens commenceront la compétition dans une semaine avec la rencontre contre l’Atlético de Madrid (15 juin, 21 heures, TF1, DAZN). Dans une interview accordée au site de la FIFA, Luis Enrique s’est confié sur cette nouvelle compétition.

La Coupe du monde des clubs

« Nous représentons la France, mais du point de vue d’un club, ce qui va être intéressant. Je suis persuadé que cette compétition sera passionnante. La différence est que, pour prendre un exemple, la plupart des meilleurs joueurs sud-américains jouent en Europe, et j’oserais dire qu’il en va de même pour les meilleurs joueurs africains et asiatiques. L’Europe est le continent des ligues les plus compétitives et en théorie, des meilleurs joueurs. Cela aura certainement un impact sur la compétition, mais je crois que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA deviendra une référence à l’avenir. Je la trouve très attrayante.«

Des supporters du monde entier

« Chaque fois que nous avons eu l’occasion d’aller en Asie ou sur un autre continent, nous avons pu ressentir cet amour et ce soutien de la part d’un grand nombre de personnes. Des gens qui ne sont peut-être jamais allés à Paris, ou même en France. Certains sont peut-être venus en vacances et continuent de supporter le Paris Saint-Germain. C’est vraiment agréable de voir l’impact que les clubs ont à travers le monde, et c’est toujours un bonheur de recevoir toute cette affection. »

L’objectif du PSG dans la Coupe du monde des clubs

« L’objectif est le même pour toutes les compétitions : se préparer pour gagner le tournoi. Je pense que nous sommes l’un des meilleurs clubs de la planète. À présent, avec cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, l’objectif est clair : être compétitifs, et aller le plus loin possible pour avoir une chance de décrocher la victoire.«