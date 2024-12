Enrique : « Je peux me tromper, mais que je me trompe avec mes idées »

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Monaco en match avancé de la seizième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, qui pourrait permettre au PSG de prendre dix points d’avance en tête du championnat, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Il a évoqué les possibles retours de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani dans le groupe, les adversaires les plus coriaces qu’il a affrontés en Ligue 1, Monaco, Achraf Hakimi, la course au titre…

Monaco (PSG TV)

« Cette année, ils se sont améliorés en attaque et en défense. C’est plus difficile de leur mettre un but. C’est un match qui va nous préparer à ce qui nous attend après les vacances de Noël. »

Skriniar et Kolo Muani de retour dans le groupe ?

« Demain, nous avons un match très difficile contre Monaco. L’un des adversaires directs en championnat. Comme à chaque match, j’essaie de convoquer les 20 joueurs que j’estime les mieux préparés pour ce match. »

Les adversaires les plus coriaces de Ligue 1

« Monaco, je crois sans aucun doute, a été l’un des adversaires les plus coriaces, cette saison et la saison passée. L’an dernier, Brest, Lens, Rennes et Nice ont bien joué. Cette année, on peut voir en Ligue des champions qu’il y a plus d’équipes que le Paris Saint-Germain qui peuvent avoir des résultats. On le voit avec Lille. Le niveau de la Ligue 1 est plus haut que ce qu’on m’avait dit. »

Achraf Hakimi

« Nous jugeons le temps de jeu, mais aussi le profil physique de chaque joueur. Hakimi est un joueur de pointe, de qualité mondiale sans aucun doute. C’est un des joueurs les plus utilisés la saison passée, idem cette saison, et il a fait les JO. On essaie de compenser ces efforts avec des périodes de repos, mais ce n’est pas évident. Notre objectif est d’essayer de faire reposer nos joueurs dans la mesure du possible. »

Un championnat plié en cas de victoire contre Monaco ?

« Non, les championnats se gagnent de façon mathématique, mais à la fin d’une saison. Il y a trois jours, ils étaient à cinq points. Maintenant, ils sont à sept points. Mais par rapport au nombre de matchs à jouer, les avantages peuvent être remontés. »

Il veut deux joueurs à chaque poste

« J’aimerais avoir deux joueurs à chaque position qui soient des titulaires et qu’il y ait une concurrence réelle. J’ai ça avec les trois gardiens, ils sont prêts à jouer. Avec les joueurs de champ, parfois, on perd des joueurs. Pour moi, la base pour grandir en tant qu’équipe, c’est surtout cette idée que les joueurs ne sachent pas s’ils vont jouer ou non. Que s’ils se détendent un peu trop, qu’un autre peut jouer à leur place. C’est au bénéfice de l’équipe. C’est le chemin que je vais suivre. »

Pourquoi Kolo Muani était absent du groupe ?

« Je pourrais l’expliquer, mais je ne le fais pas. Les décisions disent tout de façon très claire. Les situations sont réversibles. Un joueur, même s’il se trompe, c’est réversible. Absolument toutes. Mais les décisions, je n’approfondis pas. C’est quelque chose que je n’ai jamais fait, je préfère qu’on me critique. »

Zaïre-Emery qui retrouve son niveau

« Warren est un joueur qui a un très bon niveau de jeu et je l’ai vu toute la saison. Il ne semble pas qu’il soit mieux ou moins bien. Il me plaît. »

La concurrence

« C’est un peu utopique d’avoir deux joueurs par poste, personne ne l’a jamais, je ne l’ai jamais eu. Pour qu’ils aient un certain niveau, il leur faut un certain temps de jeu. Mais c’est important qu’ils ressentent qu’ils peuvent être mis au frais pendant quelques jours. C’est ce que je recherche. Je peux me tromper, mais c’est moi l’entraîneur et moi qui décide. Les situations sont réversibles, mais il faut me le démontrer. Ce qu’on veut, c’est avoir 15, 16 ou 17 titulaires. Si tu as un groupe de joueur excellent, comme j’ai déjà depuis la saison passée, et que tu élèves le niveau à l’entraînement, ça les prépare aux compétitions. »

Dembélé

« Dembélé, je le vois comme toujours. Je le connais très bien, ça fait des années que je le connais. Je l’ai toujours défendu en tant que joueur. C’est une personne très sympathique. Et voilà. À partir de là, je veux qu’Ousmane donne la meilleure version de lui-même. C’est la même chose avec tous les autres joueurs. Quand je prends une décision avec un joueur, si je considère qu’il faut agir ainsi pour le joueur et pour l’équipe, je le fais. »

A voir aussi : Dembélé met les choses au clair sur sa relation avec Enrique

Sa relation avec les joueurs

« J’aime être proche des joueurs, être en contact continu, mais je n’y arrive pas avec tout le monde. Mais quand un joueur n’a pas très envie de me voir, j’essaie de respecter son espace et d’accepter sa position. Mais j’aime communiquer avec mes joueurs, qu’ils aient cette liberté pour me dire ce qui est opportun. Mais mon travail, je le connais, je sais ce que je dois faire. Mes décisions dépendent de ce que je vois. Je finis toujours par dire que je peux me tromper, mais que je me trompe avec mes idées et pas celles des autres. »

Le retour de Presnel Kimpembe

« La date de retour à la compétition de Kimpembe ? Je n’ai aucune idée. C’est un cas très différent, ça fait deux ans qu’il ne joue pas de façon continue. Il y a eu deux rechutes de blessures différentes. Ce serait très risqué d’accélérer le processus. Les entraînements et la charge de travail indiqueront son évolution. C’est plus physique que médical. Mais je ne sais pas quand il sera parfaitement compétitif. »

Monaco

« Contre Barcelone, Monaco a eu une circonstance assez cruciale. Le Barça a joué avec un joueur de moins pendant longtemps. Bien sûr, Monaco a un niveau très haut, avec un niveau individuel très haut, des joueurs qui déséquilibrent beaucoup, c’est un peu le même profil que Lyon. Sur le plan défensif, Monaco s’est amélioré. C’est une équipe très dure à jouer. Il faudra une très bonne version de notre équipe. Nous avons l’habitude d’être à la hauteur dans ces matches. »