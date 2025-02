Enrique : « Je préfère ne pas affronter Brest en Coupe de France »

Demain soir (21h05, DAZN), le PSG reçoit l’AS Monaco dans le cadre du choc de la 21e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Avant d’affronter Brest en Ligue des champions, le PSG va affronter au – Parc des Princes – l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’enchaînement des matches, la rencontre contre l’AS Monaco, Gianluigi Donnarumma, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé… le coach a balayé l’actualité autour des Rouge & Bleu.

L’enchaînement des matches (PSG TV)

« L’équipe est dans un bon moment, au niveau du jeu et des résultats. L’état d’esprit de l’équipe est clair, on a des objectifs clairs. On doit continuer à ce rythme. Nos derniers matchs contre Monaco ont été difficiles. On doit rester attentif, c’est une équipe de haut niveau et ce sera difficile. »

Donnarumma de nouveau numéro 1 sans conteste

« Mon objectif est de générer une conférence entre tous mes joueurs. Je veux qu’ils aient tous l’espoir de pouvoir jouer. Il peut y avoir des situations pour qu’ils jouent ou pas. Mais tous doivent être prêts. »

Khvicha Kvaratskhelia

« Un nouveau joueur doit s’adapter. Quand sera-t-il prêt ? Je ne sais pas. On n’est pas pressés, il est là pour un projet à long terme. »

Ousmane Dembélé

« Je le connaissais depuis Barcelone, Depuis qu’il est arrivé, Ousmane est un garçon très ouvert. Il est dans une série spectaculaire. Ses statistiques ont explosé par rapport au début de sa carrière. On ne se met aucune limite avec lui. Il faut qu’il soit important pour l’équipe, un joueur déterminant, avec des passes décisives et des efforts défensifs, et se transformer en leader. Je pense qu’il peut le faire, au-delà des buts. »

La gestion de son effectif

« C’est un jeu de Tetris. On peut planifier les choses à l’avance, mais ensuite il y a des joueurs malades, blessés ou suspendus. Il faut que ça reste ouvert. On doit gérer le temps de jeu des joueurs, mais ça va être un peu difficile. »

Finir la saison invaincu ?

« Ce qui est important, c’est de gagner des titres. S’ils viennent avec des records, c’est merveilleux, mais ce n’est pas l’objectif. »

Le PSG sans Mbappé

« J’ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu’on aurait une meilleure attaque et une meilleure défense. Je continue de le dire, les chiffres le confirment. Tout le monde aimait Kylian, mais l’équipe répond positivement, à un niveau spectaculaire. Je voulais plus de joueurs qui marquent. La maturité de l’équipe est très bonne. »

Les joueurs courent plus qu’avant

« Je n’ai pas besoin de voir les chiffres pour savoir combien de kilomètres les joueurs courent. Je le vois à travers les occasions et le rythme du match. Au niveau du nombre de sprints, nous sommes dans les meilleures équipes d’Europe. J’aime le talent individuel des joueurs, mais on regarde aussi leurs capacités physiques pour pouvoir jouer tous les trois jours. »

La gestion physique des joueurs

« La compétition te maintient en forme. C’est la plus grande stimulation que tu peux avoir. Les sessions d’entraînement sont adaptées avant et après les matchs, on tire profit de la vidéo. On ne met pas de charges excessives pour les joueurs à l’entraînement. »

Avec la marge en Ligue 1, du turnover dans le onze

« Chaque situation est différente. En Ligue 1, on a beaucoup de marge, pas en Coupe de France où la qualification se joue sur 90 minutes ou en Ligue des champions, où pour l’instant, il ne nous reste que les deux matches contre Brest. En Ligue 1, on a de la marge, ça peut influencer le onze de départ. »

L’enchaînement des matches

« Depuis qu’on est revenu après Noël, l’équipe est dans une bonne dynamique. Il était temps, il fallait que ça change. On avait joué des matchs de très haut niveau en Ligue des champions mais sans efficacité. Là, on est dans un bon moment, qu’on essaye de faire durer. L’équipe est prête pour surmonter tous les moments, bons ou moins bons. »

Hakimi absent de l’entraînement

« Il ne figure pas dans le point médical, donc ce n’est rien de grave. En ce moment, il fait froid et tout ça, c’est le cadre typique des maladies du moment. On va voir demain comment il se sent. Mayulu n’a pas pu être là non plus. Mais ce ne sont pas des joueurs forfaits de façon fixe. On verra comment ils se sentent demain. »

Possible match contre Brest en quart de finale de Coupe de France

« Ce ne sera pas moins de travail. Chaque fois que je joue contre Brest, j’ai beaucoup de travail. Chaque fois que je joue contre Monaco, j’ai beaucoup de travail. On répète, on répète ce match, on répète les choses que l’on a vu. On essaye de voir ce que l’on peut améliorer. On voit ce que eux ont pu améliorer. Et à chaque fois que je joue contre Brest ou Monaco, c’est très difficile de les affronter. Donc moins de travail non, mais plus de travail oui. Donc, je préfère ne pas affronter Brest. »

Monaco

« Je pense que c’est un match qui va beaucoup ressembler aux dernières confrontations contre eux. Monaco a beaucoup progressé sans ballon. Ils mettent de l’intensité. C’est une équipe bien construite qui occupe bien le terrain. Une équipe avec le ballon qui ne te fait aucun cadeau, elle ne te laisse jamais facilement le ballon. Elle occupe très bien le terrain. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité au centre et souvent, les joueurs de couloirs viennent à l’intérieur. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. C’est un adversaire de très haut niveau. C’est un concurrent direct en Ligue 1. Ces derniers matches, ça, c’est bien passé pour nous, parce que normalement, on souffre beaucoup plus que ce que nous avons souffert lors des derniers matches. Ce sera à nouveau un match compliqué demain, c’est sûr. »