Enrique : « Je suis très content d’avoir trois top gardiens »

Le PSG se rapproche de la fin d’une année 2025 historique. Il lui reste encore trois matches avant de s’octroyer une petite pause bienvenue après l’enchaînement des matches et le peu de repos entre les deux saisons. Demain soir, le PSG se déplace à Metz dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Comme avant chaque match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Il a évoqué la rencontre contre Metz, les blessures, Matvey Safonov, la concurrence chez les gardiens, Ousmane Dembélé, Marquinhos, le mercato…

Quel adversaire je voudrais lors de la finale de la Coupe Intercontinentale ? (PSG TV)

« Après le match (contre Bilbao, NDLR), ils m’ont interrogé sur la finale de la Coupe intercontinentale et j’ai dit que je voulais éviter Flamengo. J’ai dit que je préférais affronter le FC Pyramids mais je ne connais pas Pyramids, je n’ai pas respecté l’adversaire. Je suis sûr que Pyramids serait un adversaire difficile. »

Les bons matches de Safonov peuvent changer la hiérarchie des gardiens au PSG ? (PSG TV)

« Tous les joueurs doivent être prêts et Safonov a montré qu’il était très prêt. Il attendait son moment, et il était dans un très bon moment. »

Le fond de jeu du PSG cette année

« Sur l’aspect du jeu, je pense qu’on est sur la trajectoire normale. On a déjà amélioré des choses, il y en a encore beaucoup à améliorer. Chaque match présente des difficultés différentes. De ce que je vois sur le terrain, je suis content, notamment sur l’aspect défensif et offensif. »

L’enchaînement de quatre déplacements en cette fin d’année

« On voyage beaucoup, je ne veux pas chercher ça comme excuse. On voyage dans de bonnes conditions mais à chaque fois que tu voyages, ça joue sur l’épuisement. Mais j’ai vu une équipe prête à l’entraînement. »

Matvey Safonov

« Lucas a eu cette petite blessure, il est de retour, il s’est entrainé comme d’habitude, aujourd’hui. Dans cette situation, on a pu voir un autre joueur qui n’avait pas joué depuis le début de saison. Safonov a montré son niveau et on est très contents de voir les joueurs prêts tout le temps. Il a montré son professionnalisme et sa personnalité. Je suis très content d’avoir trois top gardiens. »

Les blessés

« J’espère qu’après Noël et avec le temps avoir les joueurs de retour et l’équipe pour affronter la partie la plus importante de la saison, c’est mon espoir. »

À lire aussi : Le point médical du PSG avant le déplacement à Metz

Le niveau de l’équipe par rapport à l’année dernière

« Nous sommes sur la continuité de la deuxième partie de la saison passée. »

Ousmane Dembélé

« C’est dommage pour lui et l’équipe. On n’a pas pu voir Ousmane dans sa condition normale lors des quatre premiers mois. On cherche à gérer ça et c’est ma responsabilité de le gérer de la meilleure des manières. Il était malade ces derniers jours, il a repris de manière individuelle, il doit commencer sa récupération. Il faut être prudent. »

La gestion des gardiens

« Ça dépend tout le temps, j’ai beaucoup de confiance dans les trois gardiens, c’est important de savoir que tu dois être prêt quand il y a une opportunité et Safonov a montré ça. Demain, on va voir. »

L’arbitrage

« J’aimerais beaucoup parler mais je suis vieux dans le football, j’ai beaucoup d’expérience, et il y a très longtemps que j’ai décidé de ne pas parler sur ça. J’aimerais parler et montrer ce que je pense mais je préfère montrer à mes joueurs qu’il faut être concentré sur des choses que nous pouvons contrôler. Et l’arbitrage, c’est l’une des choses les plus difficiles à faire et à gérer. C’est plus positif pour moi que de parler chaque semaine sur l’arbitre. »

Le mercato

« Je ne change rien de ce que j’ai dit. Je suis ouvert comme d’habitude, on a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités. Ce que je veux toujours, c’est la même chose. Il y a des blessures, on a confiance dans les titis mais ce n’est pas facile de signer un joueur pour nous lors de ce mercato. Si tu connais quelques joueurs très intéressants et moins chers, je suis ouvert à t’écouter. On analyse tout et nous savons où nous voulons aller. Bien sûr qu’on va regarder, c’est une chose normale, mais on est confiant de ce que nous faisons et nous sommes ouverts. »

Marquinhos

« Je ne suis pas docteur. La prochaine fois, je lui laisse ma place, comme ça je peux me reposer un peu (rire!). Je ne sais pas s’il sera disponible pour la Coupe intercontinentale, mais le docteur peut le dire. »





