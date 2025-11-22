Enrique : « Je suis très content et satisfait du résultat »

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur sa pelouse contre Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Luis Enrique a salué la performance de ses joueurs.

Pour son retour sur les terrains, le PSG recevait – au Parc des Princes – Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Dans un match rythmé, le club de la capitale s’est facilement imposé (3-0) même s’il aurait pu marquer encore plus de buts avec plus de précision dans le dernier geste. Mais l’importance est là, le PSG repart avec les trois points et reprend la tête du championnat. Luis Enrique a salué la belle performance de son équipe.

« Le résultat, c’est la meilleure chose pour moi »

« Je suis très content et satisfait du résultat. On a eu des complications, Le Havre a très bien joué, ils auraient mérité plus. Le résultat, c’est la meilleure chose pour moi. Gonçalo Ramos ? C’est normal que pendant une saison, il y a des situations particulières pour les joueurs et quel que soit le joueur. On essaye d’améliorer individuellement et collectivement. La confiance est la clé pour développer ton niveau comme joueur. Je pense qu’il y a eu des joueurs avec un peu moins de la confiance dont on a besoin mais c’est difficile de jouer ce type de match. Je lui parle beaucoup ? Normalement, les joueurs veulent jouer tous les matches mais ça, c’est difficile. Pour moi, la chose la plus importante, c’est de savoir que tu as la mentalité pour surmonter ça. Dans une saison, il y a des hauts et des bas pour tous les joueurs. Nuno Mendes ? Nuno est un top joueur et c’est important pour l’équipe. Il a fait un très bon match mais on est surtout content pour le résultat. Chevalier ? Nous connaissons la difficulté quand tu arrives dans un club comme le PSG, dans un club de haut niveau, pour tous les joueurs. Nous nous rappelons ce que l’on a vu avec un autre gardien, ou d’autres joueurs qui sont arrivés au PSG. Nous sommes très contents des joueurs que l’on a signés. Lucas Chevalier, aujourd’hui il a été sensationnel, Zabarnyi la même chose. Renato, un joueur qui n’a pas encore joué mais en qui on a confiance. On a la tranquillité au vu de l’avenir, et avec le calme. Monaco ? Je pense seulement au PSG. C’est difficile. Tout le monde dit que la Ligue 1 c’est facile, mais c’est très difficile comme toutes les autres ligues. »