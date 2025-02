Enrique : « Kimpembe ? On est tous très contents »

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait au Mans pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Dans un match qu’il a bien géré, le PSG s’est tranquillement imposé pour se qualifier en quarts de finale (0-2).

Le PSG affrontait Le Mans en huitièmes de finale de Coupe de France ce mardi soir. Dans une rencontre où Luis Enrique avait décidé de faire tourner, le PSG s’est imposé sans forcer sur la pelouse du club de National 1 grâce à des buts de Désiré Doué et Bradley Barcola, pratiquement dans la foulée de son entrée en jeu. Le club de la capitale n’est pas tombé dans le piège et se qualifie donc en quarts de finale de la compétition (0-2). Au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique a souligné le beau succès parisien, tout en félicitant son adversaire du soir.

« Kimpembe ? Un vrai leader avec une grande personnalité

« Je suis très heureux. C’était très difficile. J’aimerais féliciter Le Mans pour ce match, ils jouent très bien au football. Ils ont vraiment été coriaces, ils ont très bien défendu. On s’en est sorti dans certaines situations, mais bon ce n’était pas facile. Félicitations. Après, il faut dire que notre équipe a fait un match très sérieux. C’est difficile de jouer pour décrocher un ticket pour les quarts de finale. Le LOSC éliminé, le PSG a l’autoroute pour aller jusqu’au bout de la compétition ? Notre objectif est d’être compétitif jusqu’au bout et puis lutter pour obtenir tous les trophées. Bien sûr, on connaît bien les surprises de la Coupe de France, mais je crois que l’équipe était très mature aujourd’hui. Kimpembe ? On est tous très contents. Presko s’est battu pendant presque deux ans contre ses soucis. Sa forme physique s’améliore, il a pu nous aider. C’est un vrai leader avec une grande personnalité. Nous sommes ravis. »