Enrique : « La deuxième place ? C’est une motivation pour nous en tant qu’équipe »

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Avant de retrouver la Ligue des champions mercredi soir avec le déplacement à Bilbao, le PSG joue demain soir au Parc des Princes avec la réception du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué la rencontre contre les Rennais, la semaine de récupération bénéfique pour ses joueurs, les différences de performance de Khvicha Kvaratskhelia en Ligue 1 et en Ligue des champions, l’état d’esprit de son équipe, Habib Beye…

La semaine de récupération pour ses joueurs (PSG TV)

« On a eu une semaine de récupération, ça a fait du bien. Après la défaite contre Monaco, je pense qu’il faut aller de l’avant. On est contents de rejouer à domicile. »

Qu’est ce que cela fait d’être entraîneur du PSG (Question posée par une jeune enfant de la PSG Academy sur PSG TV)

« Ici il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses qu’il faut surmonter mais je suis très content d’être ici, j’espère continuer longtemps. » Le coach du PSG a également expliqué que Désiré Doué ne jouerait pas demain.

Dans quel état d’esprit est Matvey Safonov ?

« On va jouer encore à domicile, c’est une bonne nouvelle pour nous. On va retrouver l’une des meilleures équipes du championnat, Rennes. On est prêt pour ce match. On peut voir que le championnat est très difficile et qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont dans un très bon moment. Comme d’habitude, ce sera difficile. Vous n’avez pas répondu à la question. Pourquoi ? Je comprends le français. Je ne veux rien dire sur aucun joueur. Safonov, Renato ou quel que soit le joueur dans le but, ce sera une bonne option pour l’équipe. »

Les différences de prestations de Khvicha Kvaratskhelia entre la Ligue 1 et la Ligue des champions

« Je ne fais aucune distinction. Je suis très content de ses performances, c’est un joueur de haut niveau. Très content de lui depuis son arrivée. Tous les joueurs ont des hauts et des bas, pas de souci. »

Agacé d’être deuxième ?

« Non, c’est mérité. Une équipe a un point de plus que nous, aucun problème, c’est mérité. C’est une motivation pour nous en tant qu’équipe. On a gagné facilement le championnat la saison dernière. Cette saison est particulière avec beaucoup de blessures mais on fait un très bon championnat. La différence, c’est que d’autres équipes jouent très bien et font un très bon championnat. On est très motivés, pas énervés. On verra sur toute la saison qui est la meilleure équipe, en ce moment c’est clairement Lens. »

Rennes qui veut poser des problèmes au PSG

« On ne change rien à notre mentalité. On a nos qualités. Ce sera difficile demain, Rennes joue très bien avec et sans ballon, ils ont pris beaucoup de points ces dernières semaines. On est conscients de cette difficulté mais c’est une motivation. »

Faire tourner en Ligue des champions plutôt qu’en Ligue 1 au vu des situations dans les deux compétitions ?

« La Ligue des champions et la Ligue 1 sont deux compétitions importantes. En championnat tu as plus de matches pour faire du turnover. On veut continuer à gagner aussi en Ligue des champions. Il faut savoir gérer tout ça. »

L’état d’esprit du groupe

« Je pense qu’on est une équipe très constante. C’est notre mentalité. En ce moment le championnat est plus motivant : il y a Rennes, Lens, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg… Monaco aussi. C’est une motivation. Les joueurs ont la même confiance. On connaît nos forces, ce qu’on veut faire. »

Habib Beye

« C’est toujours bizarre… Il y a cinq semaines tout le monde voulait le tuer et aujourd’hui c’est le meilleur ! C’est injuste, je suis sûr qu’il a plus travaillé quand il n’avait pas de résultats. Ils font un très bon championnat. »

Une saison avec une Coupe du monde à la fin

« Ça ne change rien. C’est même positif, c’est une saison où tous les joueurs veulent montrer leurs qualités pour jouer la Coupe du monde ! Ils veulent montrer qu’ils sont prêts pour représenter leur pays. C’est la meilleure compétition. C’est toujours spécial. Pour moi, c’est positif en tant qu’entraîneur de club. »

Les états de forme différents de mes joueurs

« C’est clair que cette saison est particulière pour différentes raisons. Après la dernière saison, et la manière dont elle s’est terminée, c’est difficile de gérer ça. En ce moment, on a encore des blessés. Il faut savoir gérer ce calendrier, surmonter cette situation. »

Les axes des travail cette semaine

« Après la défaite contre Monaco, on a donné du temps de repos aux joueurs pour récupérer. C’est important. Tous les joueurs sont quasiment internationaux, ils jouent tout le temps. Après, on a travaillé offensivement des aspects importants. On a cherché à améliorer la condition physique des joueurs qui jouent moins. On a fait une très bonne semaine. »

Jérémy Jacquet

« Je ne parle d’aucun joueur qui n’est pas à Paris. Mais je peux dire qu’on analyse nos adversaires. Je ne sais pas si Rennes va changer sa manière de défendre demain. »

Achraf Hakimi de retour sur les terrains d’entraînement

« C’est une bonne nouvelle. Aucune information de plus. On attend qu’il récupère. Il fera très certainement son retour à la CAN avec sa sélection, pas avec nous. »