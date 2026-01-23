Enrique : « Le but de Bradley, c’est un grand soulagement »

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Auxerre ce vendredi soir. Dans une rencontre où il a encore pêché dans la finition, le PSG s’est finalement imposé grâce à un but de Bradley Barcola (0-1).

Entre ses deux derniers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait ce vendredi soir dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a eu plusieurs belles occasions et a dû attendre les dix dernières minutes pour voir le PSG être récompensé par un but de Bradley Barcola, qui avait manqué deux belles occasions en début de rencontre. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique s’est satisfait de cette victoire arrachée dans les dernières minutes par ses joueurs (0-1).

« Un ouf de soulagement après cette victoire ? Bien sûr. Je pense que ce match (contre le Sporting, NDLR) a apporté quelque chose de négatif dans la confiance, dans la précision. Quand tu arrives dans ces matches où tu as besoin des trois points et que tu commences le match de manière brillante lors des quinze premières minutes, après ça, on a commencé à avoir des problèmes, des imprécisions. Ça a été très difficile. Je pense qu’on a mérité de gagner ce match mais pour gagner, il faut marquer des buts. À la fin, on a marqué le but de Bradley. C’est un grand soulagement. Qu’est-ce que je dis à mes joueurs pour retrouver l’efficacité ? C’est plus important, la confiance, et chercher à penser à ce que tu dois faire pour arriver à avoir de la chance. Dans ces moments, ce sont plus la précision, la confiance. Pour moi, aujourd’hui, j’ai pu apercevoir que les joueurs étaient un peu crispés, imprécis, parce que l’on commence à avoir la même histoire que le dernier match. On va jouer contre Newcastle, il y aura des chances, j’espère. Mais c’est particulier. Il faut savoir que le plus important pour nous, c’est de donner la confiance. Mes échanges avec Vitinha ? Je suis très exigeant avec Vitinha. C’est le meilleur milieu du monde ou l’un des deux meilleurs du monde. Il peut aider l’équipe encore plus. Il peut faire ça et dans ce type de match très défensif. Quand il n’y a pas la pression, je préfère un Vitinha un peu plus haut, mais pas comme un attaquant. Parce que l’on a des attaquants. Il y avait un petit peu de confusion là-dedans. Je suis exigeant avec les joueurs de qualité comme Vitinha ou le reste de l’équipe. »



