Enrique : « Le résultat est décevant, injuste »

Pour son avant-dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné contre le Sporting malgré une large domination (2-1).

Alors que le PSG pouvait faire un grand pas pour une qualification dans les huit premiers de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club de la capitale devra aller la chercher sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle mercredi prochain. La faute à sa défaite sur la pelouse du Sporting ce mardi soir malgré une très large domination (2-1). Comme sur certains de ses derniers matches, le PSG a manqué d’efficacité. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique a regretté la défaite mais a salué la performance de son équipe.

« J’ai vu une seule équipe sur le terrain pendant tout le match »

« Pour quelle raison le PSG perd ce match ? C’est très facile à dire, pourquoi. Parce qu’ils ont marqué deux fois et notre équipe seulement un. Mais c’est le meilleur match à l’extérieur que nous avons joué cette saison. Je suis très fier de mes joueurs et de mon équipe. Avec cette mentalité, je suis sûr que l’on va arriver très loin. Le résultat n’est pas bon, mais la performance était bonne ? Le résultat est décevant, injuste. C’est dommage, parce que j’ai vu une seule équipe sur le terrain pendant tout le match. On a été largement supérieur à notre adversaire, qui est un très bon adversaire. Ils ont bien défendu, mais on a été supérieurs. C’est très décevant parce que c’est tellement injuste et c’est difficile de parler de football en ce moment. Merde au football pour moi. »