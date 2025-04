Enrique : « L’équipe est régulière et dense depuis 2025 »

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a parfaitement terminé sa semaine avec une victoire dans le Classico contre Marseille (3-1). Luis Enrique a salué une belle victoire parisienne, même si la performance était moins bonne que ces dernières semaines.

Le PSG a mis fin à son marathon de match tous les trois jours depuis le début de l’année 2025 avec sa victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre Marseille lors du Classico de la 26e journée de Ligue 1 (3-1). Même s’il n’a jamais été vraiment mis en danger, le club de la capitale a été moins performant contre les Marseillais. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce succès parisien, la belle semaine avec la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, l’adversité en Ligue 1, la prolongation de Luis Campos…

Un match plus disputé qu’à l’aller

« Je ne me souviens plus du match à Marseille. C’est une semaine exceptionnelle pour nous. Le Classico stimule. On a vu un beau spectacle. Les deux équipes ont tenté de jouer leur football. Les entraineurs ont joué leur jeu et de ce point de vue-là, on a vu un grand match. Après Liverpool, le Classico nous a permis d’être attentif parce que nous avions laissé de l’énergie à Anfield. Je suis content du soutien de tous nos supporters. »

Je songe de plus en plus à finir la saison invaincu en Ligue 1 ?

« Non. L’objectif est de gagner le championnat, la Ligue 1, tous les trophées dans lesquels nous sommes impliqués. Nous connaissons l’immense défi. L’objectif est d’être à la hauteur de nos supporters. C’est très difficile d’obtenir ce que nous recherchons. »

Une semaine parfaite pour le PSG ?

« On a déjà eu de très bons moments cette saison. On a manqué de lucidité face au but au début en Ligue des champions. Ce problème a été résolu par les joueurs. La Ligue 1 est très physique, avec de très bons joueurs. Tout le monde dit le contraire mais c’est un mensonge. L’équipe est régulière et dense depuis 2025. »

A voir aussi : PSG / OM – Nuno Mendes souligne la bonne victoire parisienne

Qu’est ce qui peut freiner le PSG ?

« J’aimerais que la Ligue des champions s’appuie sur la régularité mais ce n’est pas le cas. Nous sommes très réguliers. Nous jouons le championnat avec la même intensité. Mais la Coupe de France et la Ligue des champions, il suffit de tomber sur un mauvais jour pour sortir. Cela peut arriver de nouveau, comme cela s’est passé contre Dortmund. En Ligue 1, on est bien engagés. On veut gagner le titre le plus vite possible. »

Le collectif de mes rêves ?

« Je ne rêvais de rien en particulier. Nous sommes une équipe réelle avec des objectifs communs. Il n’y a plus l’objectif individuel qui prime. Je suis très à l’aise avec cette idée-là. Cela a été un défi pour beaucoup de joueurs mais il ont bien répondu, soutenus par des supporters uniques. Je n’ai que des mots positifs à cet égard. »

Les chants insultants ?

« Je ne consacre pas à l’écoute des chants. Ni ici ni ailleurs. l’ambiance a été celle d’un Classico habituel. Je me concentre sur mon travail. J’ai vécu une atmosphère semblable à celle à Marseille à l’aller. Ce n’est pas du tennis ou du ping pong. Il n’y a pas eu de jet, rien de notable. »

Le manque de rivalité en Ligue 1

« Il ne s’agit pas de ce que je souhaite ou non. C’est la Ligue 1 française. Nous avons 19 points d’avance grâce à notre travail. Lille et Brest ont regardé leurs adversaires européens dans les yeux. Nous serions sans doute aussi bons dans une autre Ligue. On souhaite marquer l’histoire, il faut le faire avec de l’argent, une idée footballistique et un projet. Certains voient ça d’un mauvais œil mais c’est ce que l’on veut réaliser : être la meilleure équipe du monde ou d’Europe. »

Je souhaite une prolongation de contrat de Luis Campos ?

« Sans aucun doute. J’ai commencé avec lui. Mon premier entretien pour le PSG était avec lui. J’aimerais finir avec lui. Il n’y a aucun doute là-dessus. »