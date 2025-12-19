Enrique : « Les joueurs savent que chaque match et chaque minute sous le maillot du PSG sont importants »

Demain soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG se déplace à Nantes pour défier le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG va terminer son année 2025 demain soir avec le 32e de finale de Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, Luis Enrique se présentait en conférence de presse. Ce vendredi, le coach espagnol n’a pas dérogé à la règle. Devant les journalistes, il est revenu sur la victoire en finale de la Coupe Intercontinentale, évoqué la concurrence des gardiens après la séance de tirs au but XXL de Matvey Safonov contre Flamengo, la blessure du gardien russe, le match contre Vendée Fontenay Foot, la Coupe de France, avant de faire un bilan de l’année 2025 historique du PSG…

L’année 2025 historique du PSG (PSG TV)

« Il faut bien jouer au football, il faut bien défendre et avoir la bonne mentalité. C’est l’identité de notre club. Nos supporters le valorisent. C’est notre ADN et le résultat, c’est la conséquence de différentes choses qu’on peut montrer. C’est beau de voir une équipe avec cette mentalité. On est contents, on est fatigués et demain commence la Coupe de France où on est double tenants du titre. On veut finir cette incroyable année 2025 de la meilleure des manières. Je ne pense pas à ce que l’on a fait, je pense au présent et ça veut dire que c’est le match de demain et l’entraînement d’aujourd’hui. Tout le monde qui me croise dans Paris et Saint-Germain me dit merci mais c’est mon travail. On est honorés de représenter un tel club donc il faut continuer sur ce chemin. C’est beau ce qu’on a vécu cette année, une année inoubliable, mais il faut être concentré sur le présent. »

Premier match de David Boly demain ?

Le coach du PSG a répondu à une question du chat Twitch du PSG sur la possibilité de voir David Boly sur le terrain demain. « Peut-être, il reste l’entraînement d’aujourd’hui. On verra demain. »

Le forfait de Safonov

« Je ne peux rien expliquer. C’est incroyable mais le joueur ne sait pas comment cela s’est passé. On pense que c’est sur le troisième tir au but qu’il a fait un mouvement bizarre. Il a une fracture. Avec l’adrénaline, il a dû finir la séance malgré la fracture. C’est incroyable cette capacité de tous les joueurs, dont Safonov, à aider l’équipe, à être toujours prêts pour aider l’équipe. C’est ça la mentalité que nous voulons. Il faut être prêt pour aider l’équipe et travailler tout le temps. »

Chevalier ou Marin demain dans les buts du PSG ?

« Je donne d’abord l’information aux joueurs et ensuite vous connaîtrez ma décision. »

L’année 2025 historique avec les six titres

« Je pense que je ne dois pas parler de ce qu’a fait l’équipe. C’est clair, tout le monde l’a vu. La clé c’est de profiter de chaque moment, de chaque jour. On profite de l’entraînement d’aujourd’hui et du match de demain. Si tu aimes jouer au foot, être un joueur du PSG, cela aide à continuer. On cherche encore à s’améliorer en tant qu’équipe. Après avoir analysé la finale, c’était une très bonne finale. On a joué à un très bon niveau, on a bien défendu, la mentalité c’est la différence des grandes équipes. On est très contents de ce qu’on a montré. »

La Coupe de France

« La Coupe de France comme la Coupe du Roi en Espagne, c’est merveilleux parce qu’il y a la possibilité de jouer un match avec des équipes d’autres catégories. Quand tu arrives en finale, c’est l’un des matchs les plus attractifs à jouer. Nous aimons la Coupe de France. J’espère que les joueurs de Fontenay en profiteront demain. Nous sommes tenants du titre sur les deux dernières années, nous voulons continuer. »

Comment se sent Safonov après sa blessure ?

« Je n’ai pas encore pu parler avec lui. Tout le monde accepte et doit aussi gérer le négatif. C’est le karma diraient certains. Les choses négatives permettent d’apprendre beaucoup de choses. Il a fait un très grand match sur ses trois-quatre dernières sorties. La vie lui dit qu’il faut se reposer et récupérer. Avec sa mentalité, il va revenir plus vite que la normale. Il a un gros mental. »

Flamengo

« Botafogo a fait ce que toutes les équipes font contre nous : jouer bas et bien défendre. C’est normal contre nous, on y est habitué. Flamengo est un club brésilien top qui a tout gagné cette année de manière brillante. Ils jouent comme nous, c’est une équipe très attractive, une des meilleures équipes contre qui on a joué. »

Eddy Doué

« Je ne vais pas parler individuellement des titis. Ils savent qu’ils doivent toujours être prêts. Qu’importe l’heure et le jour. Mais pas de pression sur eux. Demain on va voir parce qu’il y a beaucoup de fatigue, il y a des problèmes, des choses à gérer. On verra demain mais il manque la séance d’aujourd’hui. Demain on voyagera et on verra qui jouera. Les titis seront là et j’espère qu’ils seront prêts à aider l’équipe. »

La concurrence qui fait progresser les joueurs

« Je ne fais rien, ce sont les joueurs. Ils savent que chaque match et chaque minute sous le maillot du PSG sont importants. On regarde tout avec mon staff. Quand une équipe est capable de gagner des trophées dans différentes compétitions, à différents moments et différentes années, cela veut dire que tu es une vraie équipe. J’aime ça et je pense que nos supporters aiment ça. Nous devons faire que nos supporters aiment ce que nous faisons. »

La CAN

« Si nous regardons l’âge de notre équipe et l’expérience qu’elle gagne. On a une équipe très jeune. Ce n’est pas un problème qu’ils soient jeunes parce qu’ils sont bons techniquement. Mbaye a pris l’expérience de l’année dernière, il progresse. Je suis content qu’il puisse jouer la CAN, il va gagner en expérience. C’est un moment important pour nous en tant qu’équipe et là on va avoir les vacances et du repos avec la famille ou les amis. C’est important de savoir en profiter. »



