Le PSG se devait de l’emporter sur la pelouse de Salzbourg ce mardi soir en Ligue des champions. C’est chose faite grâce à Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué (3-0). Les Parisiens restent en vie dans cette compétition.

Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a dû attendre les quinze dernières minutes pour matérialiser sa mainmise sur le match avec des buts de Nuno Mendes et de Désiré Doué. Avec ce succès, les Parisiens sont actuellement virtuellement qualifiés pour les barrages avec une 24e place, dernière qui offre une place en barrage. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique a salué la belle victoire de son équipe sur la pelouse du club autrichien (0-3).

« On aurait pu marquer plus de buts mais… »

« Ça a été un match de Ligue des champions où on a été bon depuis la première minute, où on a été concentré. On a mérité de gagner. Ce que j’ai apprécié dans la prestation de mon équipe ? L’attitude défensive a été très bonne ce soir. L’adversaire a eu très peu d’occasions. On aurait pu marquer plus de buts, mais le résultat est très bon parce que l’on améliore notre goal-average. Des choses à améliorer ? Bien sûr. Je crois que cette équipe doit s’améliorer dans tous les domaines, de se donner encore plus. Je crois que les matches difficiles vont nous aider pour le futur. Ce match a été différent de ceux contre le PSV ou l’Atlético. Le profil et la manière de jouer de Gonçalo Ramos, cela change la manière de jouer de l’équipe ? Non. »