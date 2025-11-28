Enrique : « L’important c’est de marquer plein de buts, peu importe qui marque »

Demain après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve les terrains demain après-midi avec le déplacement à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué la rencontre contre Tottenham, celle à venir de Monaco, le style de jeu du PSG, les performances XXL de Vitinha, Quentin Ndjantou, le carton rouge de Lucas Hernandez…

La victoire contre Tottenham (PSG TV)

« Cette victoire contre Tottenham renforce notre identité et notre niveau. La communion de l’équipe avec les supporters nous a aidés à surmonter les difficultés. On a fait un bon match. »

Le style de jeu du PSG (PSG TV)

« On attaque de la même manière qu’on gagne ou pas. Et nos adversaires changent aussi pour essayer de garder un résultat. Mais c’est important de rester convaincu de notre manière de jouer. »

Le choix de Quentin Ndjantou plutôt que Senny Mayulu

« C’est mon travail de chercher la potentielle équipe. Ndjantou a beaucoup de qualités et peut jouer partout. Chaque fois qu’un joueur entre sur le terrain, ce sont des minutes que je valorise et que j’apprécie. C’est important pour l’équipe de savoir qu’on a différentes possibilités. J’aime beaucoup Mayulu aussi, il s’est encore amélioré cette année. Ndjantou a performé et je suis sûr qu’il aura encore d’autres opportunités. »

Le rythme des matches

« Je ne rigolais pas en disant qu’on avait beaucoup de conférences de presse. Je suis fatigué après les matches. Pour les joueurs c’est différent, les séances d’entrainement entre les matchs c’est surtout la récupération. Jouer tous les trois jours, cela veut dire que tu es dans une équipe de très haut niveau. »

Le carton rouge de Lucas Hernandez

« C’est la beauté du foot, tu peux avoir de l’expérience mais ce sont des actions à gérer en moins d’une seconde. J’ai parlé avec Lucas Hernandez, il est important dans l’équipe, il a de l’expérience et tous les joueurs l’aiment dans l’équipe. Il doit changer ça, mais il le sait. »

Le manque de buts des attaquants

« On est une des équipes qui marquent le plus en Europe et en France. Comme entraîneur, ce n’est pas important de savoir qui marque. L’important c’est de marquer plein de buts et de faire des passes décisives. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est anecdotique de savoir qui marque. »

Le match de Vitinha contre Tottenham

« Vous aimez beaucoup classer les joueurs. S’il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder ses saisons précédentes, comment il a changé, comment nous attaquons, comment nous gérons les matchs. C’est bien d’avoir un joueur comme lui, il aime jouer au football. On a su voir comment Vitinha jouait pour l’améliorer et le changer à son poste. Il est très différent de Busquets qui a été un top joueur mondial. Vitinha c’est le top mondial, sans aucun doute. Comme staff, on a bien géré la manière pour trouver un Vitinha top et très positif pour l’équipe et en même temps avoir un joueur qui joue pour l’équipe. »

Le retour de Paul Pogba sur les terrains

« C’est une bonne nouvelle d’avoir un joueur d’un tel niveau de retour. Il est encore le présent et l’avenir du football. Je lui souhaite le meilleur. »

Monaco

« Monaco c’est une équipe plus ou moins comme nous avec des joueurs d’une top qualité individuelle. Je ne me rappelle d’aucun match facile à Monaco et ce sera la même chose demain. On doit défendre de la meilleure manière, c’est un match de Ligue des champions. »

Jouer avant ses concurrents, une pression en plus ?

« C’est la même chose. Et là on a la même différence de timing entre notre match et celui de Monaco. J’aime jouer à 17 heures et à 21 heures. À Paris, on sait qu’on va jouer tous les trois jours. »

La santé de Nuno Mendes

« Il ne sera pas disponible demain. C’est une préoccupation pour tous les entraîneurs quand un joueur dit pendant un match qu’il a un petit problème. Il en a parlé à la mi-temps, on a voulu rester calme et tranquille. Si c’était une finale demain, il voudrait jouer mais là il doit récupérer. On verra après une semaine et le prochain match contre Rennes s’il sera disponible. »

Les coups de pied arrêtés

« Je pense qu’on a amélioré les choses. Mais ce n’est pas différent de ce que font les autres équipes. On a réussi à marquer sur des coups de pied directs mais aussi sur les indirects. C’est une bonne stat mais il faut continuer de l’améliorer parce que les détails seront importants dans la partie décisive de la saison. Je suis content, mais il faut continuer parce que tu peux gagner des points là-dessus. »





