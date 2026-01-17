Enrique : « Ma 100e victoire ? J’en voudrais mille, il reste un très long chemin »

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé contre Lille lors de la 18e journée de Ligue 1 (3-0). C’était la 100e victoire au PSG pour Luis Enrique, qui ne compte pas s’arrêter-là.

Le PSG a renoué avec le succès ce vendredi soir contre Lille dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1 (3-0). Une victoire particulière pour Luis Enrique, qui a en effet remporté son centième succès sur le banc des Rouge & Bleu. À l’issue de la rencontre, au micro de PSG TV, le coach parisien est revenu sur cet accomplissement. « Ma 100e victoire sur le banc ? C’est pas mal, il faut continuer. J’en voudrais mille, il reste un très long chemin. » Luis Enrique s’est également présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Le Parisien, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a évoqué le deuxième but d’Ousmane Dembélé, avant de parler de l’amélioration défensive que son équipe doit avoir…

Le deuxième but d’Ousmane Dembélé

« C’est un but que peu de joueurs peuvent marquer. C’est un but de PlayStation. Quand on prend tous les boutons et qu’on fait tout en même temps, cela donne ça. J’espère plus d’Ousmane, même si on aime tous ses buts. Mais on aime surtout sa capacité à libérer l’aspect défensif pour l’équipe. Il faut améliorer toute l’équipe dans cet aspect. Lille a surmonté notre pression très facilement. On a eu de la chance parce qu’on a marqué trois buts. Mais c’est incroyable, alors qu’on n’en marque aucun lors du dernier match (défaite 0-1 contre le PFC en 16es de finale de la Coupe de France). Lille ne mérite pas cette différence, mais je suis très content du résultat. »

Les doutes sont-ils chassés ?

« La deuxième période a changé. On a très bien pressé. Cela devient alors difficile pour l’adversaire. Mais notre première période est très dangereuse. Il faut améliorer cela. Les joueurs le savent. Pour gagner des trophées importants, il faut améliorer notre niveau défensif. C’est ce que nous devons changer. »

Ce qu’il a modifié à la mi-temps

« On a changé notre manière de presser. C’est plus d’attention, moins de temps donné à l’adversaire. C’est important d’être connectés tout le match. Il ne faut pas se relâcher. Sinon on a des problèmes, comme en première période. »

Dembélé mérite-t-il un traitement différent ?

« Pourquoi ? Je ne comprends pas. Je ne pense pas comme ça. »

Les adversaires analysent mieux qu’avant le PSG ?

« Il faut être concentré et connecté dès les premières minutes. S’il y a relâchement, si tu crois qu’il y a le temps pour gagner, non ! Il faut être à 100 % dès la première minute. Si on ne presse pas dans de bonnes conditions, on a des problèmes. »





























