Enrique, Marquinhos… Les chiffres clés après PSG / Reims

Hier soir, le PSG s’est facilement imposé contre le Stade de Reims en finale de la Coupe de France (3-0). Au lendemain de ce succès, retour en chiffres sur ce succès.

La Coupe de France est la propriété du PSG. Après sa victoire contre Reims en finale hier sur la pelouse du Stade de France, le club de la capitale a remporté sa seizième Coupe de France de son histoire. C’est six de plus que son premier poursuivant (Marseille avec 10). Avec huit victoires, Marquinhos est le recordman de sacre dans la compétition. Avec le Trophée des champions et la Ligue 1, le PSG a remporté au moins trois titres pour la huitième fois de son histoire après 2013-2014 (3), 2014-2015 (4), 2015-2016 (4), 2016-2017 (3), 2017-2018 (4), 2019-2020 (4) et 2023-2024 (3), comme le rapporte le PSG sur son site internet.

Luis Enrique monsieur 100%

Au PSG depuis l’été 2023, Luis Enrique a remporté les six trophées nationaux qu’il a disputé. Il est devenu le premier coach à remporter tous les titres nationaux lors de ses deux premières saisons en France. Le coach espagnol a gagné les 10 finales sur un match qu’il a dirigé lors de sa carrière (6 avec le FC Barcelone, 4 avec Paris). Double buteur et passeur décisif pour Achraf Hakimi, Bradley Barcola est devenu le deuxième joueur à être impliqué sur 3 buts (2 réalisations, 1 passe décisive) sur une même finale de Coupe de France au XXIe siècle après l’ancien Rouge & Bleu Zlatan Ibrahimovic contre Marseille en 2016 (2 buts et 1 passe décisive également). « Il égale par ailleurs le plus haut total d’implications en finale de la compétition depuis 2001 (3 également pour le Suédois, Neymar Jr, Angel Di Maria, Edinson Cavani et Djibril Cissé). » Double passeur décisif, Désiré Doué est le plus jeune joueur à être impliqué dans au moins deux buts lors d’une finale de Coupe de France au XXIe siècle (19 ans et 355 jours). Deux buts de Barcola sur deux passes décisives de Doué : c’est la première fois qu’un même duo combine sur deux réalisations lors d’une finale de Coupe de France au XXIe siècle. Dernier buteur du match, Achraf Hakimi est impliqué sur 20 buts cette saison (8 buts, 12 passes décisives), soit le défenseur le plus prolifique des cinq grands championnats cette saison.