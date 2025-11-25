Enrique : « Marquinhos, un vrai leader, j’espère l’avoir encore plusieurs années »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Tottenham en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Vainqueur de trois de ses quatre matches de Ligue des champions, le PSG voudra s’imposer contre Tottenham – au Parc des Princes – pour se rapprocher d’une qualification pour la suite de la compétition. À la veille de ce choc, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué la première confrontation entre les deux équipes en août dernier lors de la Supercoupe d’Europe, la possibilité de voir Ousmane Dembélé demain soir, les titis, Randal Kolo Muani, Marquinhos…

La préparation de ce match contre Tottenham

« C’est plus facile de faire des entraînements, il ne faut pas beaucoup parler parce que tu sens que c’est un match différent et une compétition différente pour nous. C’est notre compétition, nous sommes le champion actuel et on veut continuer sur le chemin. »

Tottenham

« Tottenham a très bien commencé la saison, n’a toujours pas perdu en Ligue des champions. La majorité de leurs joueurs sont des joueurs internationaux. C’est une équipe forte. Ce sera un match différent de celui en Supercoupe d’Europe. On veut être dominant, ce sera difficile mais on jouera au Parc des Princes, devant nos supporters. »

Dembélé présent demain ?

« On verra demain. S’il n’y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués. »

Le PSG meilleur défensivement cette saison ?

« Si on compare avec la dernière saison, on a trois points de moins que la saison dernière en Ligue 1 mais plus de buts. En Ligue des champions, on s’est aussi amélioré. Mon sentiment sur le placement défensif, c’est que c’est mieux. »

Les difficultés de son équipe en première mi-temps

« Tu as besoin d’imprimer une bonne première mi-temps pour voir plus d’opportunités en deuxième mi-temps. Mais ce n’est pas une seule chose, c’est multifactoriel. »

Le 500e match de Marquinhos

« Si Marquinhos est en condition, il jouera son 500e match, un chiffre incroyable. C’est très important pour lui et tous les joueurs. C’est joli de voir un joueur avec un chemin aussi important. C’est un joueur différent, un vrai leader, il est important et j’espère l’avoir encore plusieurs années. »

La précaution avec les joueurs de retour de blessure

« Chaque fois qu’il y a un retour d’un joueur blessé, c’est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d’habitude. »

Le passage raté de Randal Kolo Muani au PSG

« Je ne peux rien dire sur Kolo Muani, c’est un joueur international, de très haut niveau. C’est difficile pour beaucoup de joueurs d’être importants dans une équipe de ce niveau. Il a le niveau pour être important dans n’importe quelle équipe mais c’est difficile de valoriser ça. »

Les retrouvailles avec Tottenham

« C’était un match dans des conditions particulières. Un bon souvenir parce que ça s’était bien fini mais un mauvais souvenir si je repense aux 60 premières minutes où on avait été en difficulté. On est plus prêts pour être une équipe dominante et pour gagner le match. Mais si on analyse Tottenham individuellement, les joueurs sont majoritairement internationaux, c’est une équipe forte. »

Les titis

« C’est important de savoir qu’il y a des joueurs très jeunes qui peuvent aider l’équipe, ce sont des conditions importantes pour nous mais aussi pour les joueurs qui savent qu’il y a cette opportunité. Il y a beaucoup de joueurs et il y en a encore d’autres qui peuvent aider l’équipe. »

Plusieurs choix de joueurs pour compenser l’absence de Désiré Doué, une raison ?

« Je ne dois pas penser à l’absence d’un seul joueur, il faut penser à s’améliorer tout le temps. Je dois être très optimiste et courageux parce que beaucoup de joueurs marquent des buts et font des passes décisives. On a marqué plus de buts que l’année dernière. On forme une vraie équipe et c’est important d’avoir différentes solutions, peu importe que ce soit à gauche, à droite ou dans l’axe. La performance de l’équipe est très positive sur le début de saison. Je suis très heureux. »

La résilience

« C’est une caractéristique que l’équipe a montrée l’année dernière, et c’est positif. J’essaie de toujours équilibrer ce que vous dites, d’être une balance. S’il y a trop d’excitation autour de l’équipe, j’essaie d’être plus calme. »

L’absence d’Achraf Hakimi

« Je suis l'entraîneur du PSG, on joue contre Tottenham demain. Je félicite Hakimi pour son trophée mais je ne pense rien sur le sujet de son retour à la compétition aujourd'hui. »






