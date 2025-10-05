Enrique : « Ndjantou a été sensationnel, il a montré une personnalité forte »

Ce dimanche soir, le PSG a concédé le match nul contre Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Luis Enrique s’est dit impressionné par la performance de Quentin Ndjantou.

Avant de voir de très nombreux internationaux rejoindre leurs sélections nationales respectives, le PSG jouait un dernier match ce dimanche en clôture de la septième journée de Ligue 1 sur la pelouse de Lille. Après avoir ouvert magnifiquement le score sur un coup franc direct de Nuno Mendes, le PSG a vu les Lillois revenir au score en toute fin de match par l’intermédiaire d’Ethan Mbappé, formé au sein du club de la capitale (1-1). Lors de ce choc, Luis Enrique avait décidé de largement faire tourner et d’offrir par exemple sa première titularisation en professionnel à Quentin Ndjantou. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a salué la performance de son titi, avant d’évoquer Nuno Mendes, Lucas Chevalier ou encore le partage des points contre Lille.

Des regrets après le math nul ?

« On a fait un très bon match dès les premières minutes. On a eu du contrôle en première période, on a cherché à faire notre match. On a priorisé la santé des joueurs, car cette semaine a été difficile après le match à Barcelone, il y a eu de la fatigue. On a fait un très bon match, qui a été serré tout le temps et on a fini par marquer un but sensationnel grâce à Nuno. On a eu une ou deux occasions qui auraient pu nous permettre de gagner, mais à la fin, c’est un scénario qui est similaire à celui qu’on a connu il y a deux ans, quand Lille avait marqué dans les dernières minutes (1-1, le 17 décembre 2023). Mais je suis content. »

Je pense à installer au poste d’ailier à l’avenir ?

« Honnêtement, je pense que c’est un latéral clairement, mais quand on a des difficultés comme en ce moment, on cherche la meilleure option pour l’équipe. Il peut jouer partout. »

Ce qu’il a manqué pour gagner ce match

« Rien ! On a fait tout ce dont on avait besoin, on s’est créé plus d’occasions que l’adversaire. J’aime la manière dont Lille joue, c’est une équipe qui a de la mobilité, contre qui il est difficile de presser. Avec cette équipe très jeune, il faut féliciter tout le monde, surtout Quentin (Ndjantou), il a été sensationnel. Il a montré du caractère, une personnalité forte. Je pense qu’on aurait mérité un peu plus. Il faut accepter le résultat. »

Le bilan du mois écoulé

« Le bilan est comme d’habitude : nous sommes premiers de notre championnat, nous sommes bien classés en Ligue des champions. Pendant toute la saison, tu dois maintenir ce niveau pour gagner les trophées. Ce sera la dernière partie de la saison qui comptera. On est contents. »

Son jugement du match de Chevalier

« Il a encaissé un but par Ethan. Je suis content pour lui car c’est un très bon joueur qui a une très bonne frappe. Elle est passée entre les jambes de Beraldo et c’est un peu difficile pour Lucas. Ça a été un match très intense sur le plan sentimental. Il a été concentré tout le temps. On a beaucoup de confiance en lui. »

De la marge en Ligue 1 ?

« (Il souffle). Nous cherchons à faire notre travail. Nous pensons à nous améliorer et à jouer avec la même intensité. C’est notre manière de jouer au football et de voir les choses. C’est intéressant de voir plus d’équipes se disputer la tête du championnat. On verra dans la dernière partie qui sera là. »

Kvaratskhelia et João Neves vont-ils faire constater leur blessure avec leur sélection ?

« Je ne sais pas. Ce sont des choses qui doivent être vues par les sélectionneurs. »













