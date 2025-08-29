Enrique : « Notre objectif est de chercher à gagner à nouveau la Ligue des champions »

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG va jouer à Toulouse lors de la troisième journée de Ligue 1. Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille de cette rencontre.

Le PSG a réalisé un bon début de saison de Ligue 1 avec deux victoires en deux matches. Les Parisiens voudront réaliser la passe de trois demain soir sur la pelouse de Toulouse, qui a également remporté ses deux premières rencontres lors de cet exercice 2025-2026, avant, pour la plupart, de rejoindre leurs sélections nationales respectives. Comme avant chaque rencontre du PSG, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a été questionné sur le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’état de forme de ses joueurs qui n’ont repris le chemin de l’entraînement qu’une semaine avant le début officiel de la saison, des mouvements possibles d’ici à la fin du mercato, le match contre Toulouse, les retrouvailles avec le FC Barcelone, la méforme de Warren Zaïre-Emery-Emery…

Le tirage au sort de la la Ligue des champions (PSG TV)

« Ça a été difficile parce que cette nouvelle compétition et ce tirage au sort donnent des situations difficiles à gérer. Quand tu commences une compétition, mais aucune équipe n’a le même calendrier, pour moi, c’est un peu bizarre. Mais en même temps, je dois dire que c’est la compétition que toutes les équipes veulent gagner. Nous sommes les champions en titre, c’est une vraie motivation de commencer l’année de la meilleure des manières et dans cette compétition en particulier. »

Le programme lors de la trêve internationale (PSG TV)

« À mon avis, la chose la plus importante pour moi, c’est de donner aux joueurs quand ils seront de retour de la trêve internationale du repos mental parce qu’ils vont jouer l’été prochain le Mondial, ils vont jouer cette saison avec le club. Pour moi, c’est très important qu’ils aient ces moments de récupération physique et mentale, mais surtout mental, pour pouvoir tout affronter de la meilleure des manières. Mais, ce sera difficile parce que le calendrier est très serré. »

Toulouse (PSG TV)

« Ils joueront plus offensivement et seront plus ouverts seulement si nous gagnons le match ou s’ils ont besoin de changer le résultat. Mais on est habitué parce que cela a été la constante la saison dernière et il y a deux ans. Mais, tout le monde pense que sans donner d’espace, de temps, ils peuvent mieux défendre. Je peux le comprendre. Nous sommes habitués à jouer contre des blocs bas. Ce sera, comme d’habitude, difficile, mais on est content d’affronter ça. Je suis heureux et j’espère gagner le match. »

Le tirage au sort de la Ligue des champions

« À mon avis, pour vraiment analyser ça en étant honnête, je dois attendre le tirage au sort de la prochaine année. Et si je fais la même chose, peut-être que le bouton de l’ordinateur ne fonctionnera pas. Je rigole, mais c’est important pour nous de savoir que cette nouvelle compétition, ce nouveau format de la compétition, c’est joli pour quelques équipes, mais les 36 équipes ont des calendriers différents et c’est une condition très importante pour être dans les huit premières équipes. Avec notre calendrier, ce sera comme l’année dernière. Ce sera normal de perdre des matches, des points parce qu’il y a beaucoup de niveau chez nos adversaires. »

Objectif Top 8 ?

« Je ne sais pas quel est l’objectif. Avec ce calendrier, l’année dernière, on a fait une très bonne Ligue des champions pour moi en termes de jeu. Mais, quand tu joues contre le Bayern Munich, le Barça ou ce type d’équipe, tu vas perdre des matches, des points. Il n’y a pas, dans notre groupe, dans notre calendrier, de match facile contre une équipe facile. On a pris deux des trois meilleures équipes du chapeau quatre, deux des meilleures équipes du chapeau trois. On a eu de la fortune dans le chapeau deux. Dans le premier, on a pris pour moi deux des meilleures équipes de ce dernier. Sur ce type de calendrier, et en repensant à la saison dernière, c’est difficile de gagner cinq matches et de faire un match nul pour être dans les huit premiers. Nous pouvons le faire, bien sûr, mais ce sera très difficile. À la fin, c’est la compétition. On doit accepter. »

Warren Zaïre-Emery

« Quand tu as un joueur comme Warren Zaïre-Emery, pour un entraîneur comme moi, c’est un vrai plaisir parce que c’est un joueur incroyable avec un comportement et un niveau top. Il doit continuer à faire ce qu’il fait. Je pense qu’il a la qualité. Il a été, il est et il sera un joueur très important. Pendant la carrière d’un joueur, c’est normal d’avoir des hauts et des bas. Tu peux être à un haut niveau et jouer un peu moins. Mon conseil, c’est de continuer comme ça parce qu’il est un vrai exemple de ce que doit être un joueur du PSG. »

Possible de voir Donnarumma rester au PSG ?

« Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça dépend du mercato, ça dépend du joueur, du club, des autres clubs. Je ne sais pas. Mais on continue comme d’habitude et j’espère, parce que c’est important pour lui, qu’il puisse trouver des solutions. Rien à ajouter sur ce sujet. »

Le match contre Barcelone

« Pour moi, c’est un sentiment positif et négatif. C’est joli de jouer et de retourner à Barcelone parce que c’est ma maison. C’est aussi joli de jouer contre Barcelone parce que c’est un club qui joue un très bon football avec beaucoup de joueurs de qualité avec un jeu très offensif. C’est toujours très joli d’affronter ce genre d’équipe. Mais en même temps, pour moi, si je dois parler avec mon cœur, jouer contre le club qui m’a aidé le plus, c’est toujours difficile et je ne suis pas content ce match. C’est un sentiment difficile à valoriser. »

Le titre de champion d’Europe fait que les équipes nous craignent plus ?

« Peut-être, mais je me rappelle la saison dernière avoir la même sensation avant les matches et spécialement contre les équipes moyennes. C’est normal, chacun cherche à jouer avec la meilleure des manières. Nous sommes habitués, c’est la face de jeu la plus difficile. On a parlé de ça la semaine dernière. C’est difficile de jouer quand il y a très peu d’espaces, qu’il n’y a pas de temps. Mais, on est habitué à dominer ces phases de jeu et on doit être prêt quel que soit le type de match. »

L’équipe qu’on doit se méfier dans le tirage au sort de la LDC ?

« Aucune équipe et toutes les équipes. On va jouer huit matches, quatre à la maison et quatre à l’extérieur, et à la fin, ce sont les points que tu dois avoir pour te qualifier. Je n’ai aucune intention de penser à une seule équipe parce que ce n’est pas comme ça que je vois la compétition. La vraie compétition commence quand tu joues contre des équipes. Notre objectif, c’est d’être là. Je ne sais pas si on sera là pour le chemin court ou pour le chemin long. Mais à la fin, notre objectif comme équipe est de chercher à gagner à nouveau la Ligue des champions. Si c’était facile, tout le monde le ferait. Et nous savons que ce sera difficile. »

Des nouvelles de Khvicha Kvaratskhelia sur son état physique ?

« C’est parfait, comme moi. C’est parfait. »

Un mal pour un bien d’affronter les meilleures équipes dès le début ?

« Peut-être. Il y a toujours des capacités à penser que c’est positif ou négatif. Je ne sais pas. Mais, pour nous, c’est habituel d’avoir ce type de tirage au sort. On doit l’accepter, c’est comme ça. Mais, pour valoriser ça, je pense qu’avec un peu plus de temps, nous pouvons valoriser ça et voir si c’est positif ou négatif. Mais à la fin, c’est différent dans une compétition de ce niveau. C’est la réalité. Mais la réalité, c’est qu’il y a 36 équipes et 36 calendriers différents. Je me répète, j’espère pouvoir parler sur ça l’année prochaine. »

Le mercato

« Ce n’est pas le modèle de signer chaque année quatre ou cinq joueurs. Le modèle, c’est d’avoir confiance dans les jeunes joueurs du centre de formation ou de ceux que l’on a signé l’année dernière ou il y a deux ans. C’est ça la condition. Quand tu vois des jeunes joueurs, peut-être qu’ils ne sont pas réguliers, mais nous devons gérer ces hauts et ses bas pour affronter la saison. Chaque saison est différente, chaque saison présente des nouveautés pour les joueurs, et spécialement pour les jeunes joueurs. On est ouvert à ça, à développer ça. On est content de l’effectif que nous avons. On pense à l’améliorer tout le temps, à changer beaucoup de choses, mais avant ça, il y a une analyse. C’est très important pour nous de valoriser nos joueurs. »

Ibrahim Mbaye

« Je suis très satisfait d’avoir Mbaye. J’ai clairement vu son amélioration. Non seulement comment il joue avec les U19 mais aussi avec nous, comment il s’entraîne tous les jours avec nous. Il est l’un des joueurs sur lesquels on a beaucoup d’attentes. Je pense qu’il a besoin de temps, mais je suis content de savoir qu’il a beaucoup de qualités. C’est un joueur très important et c’est un joueur sur qui nous pouvons poser notre confiance. »

Toulouse

« On s’attend à un match compliqué. Il n’y a pas de matches faciles à l’extérieur. Ensuite, en termes footballistiques, on pense à gérer quelques moments de match avec une haute pression et surtout un bloc bas, sans espace, sans le temps que tu as normalement dans les différentes phases de jeu. Ils sont dans un très bon moment parce qu’ils ont gagné leurs deux premiers matches. Carlos Martinez, leur entraîneur, cherche à jouer un très beau football. On est prêt pour ces difficultés et on a besoin de gagner ce match parce que nous voulons continuer sur notre chemin. »