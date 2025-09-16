Enrique : « Notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Tenant du titre, le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque match de Champions League, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a victoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière, de la quête d’une deuxième Champions League consécutive, de l’état de forme de l’équipe, des blessures…

Une pression en tant que tenant du titre ? (PSG TV)

« Non, pas de pression, c’est magnifique. On est champion, on commence la compétition que nous voulons. Quand tu es un club comme le PSG, une ville comme Paris et nos supporters, il faut être ambitieux. On veut continuer à marquer l’histoire et c’est important de vouloir gagner une deuxième Ligue des champions consécutive. C’est notre objectif. »

Une différence chez les adversaires après le titre de la saison dernière ?

« Je ne vois rien de différent par rapport à l’année dernière. Chaque match est difficile. »

On joue un peu moins bien mais on est plus efficace ?

« On joue un peu moins bien ? Je ne suis pas d’accord. C’est toujours difficile d’analyser ce que nous faisons. L’année dernière, c’était un moment compliqué à cause du manque d’efficacité. Mais c’est le processus normal d’une équipe qui voulait s’améliorer. Nous avons plus de confiance que l’année dernière à ce moment de la Ligue des champions. »

Lee et Kvaratskhelia présents dans le groupe demain ?

« Kang-in Lee sûr, pour Kvara, il faut attendre d’avoir sa sensation après l’entraînement. »

Des nouvelles responsabilités pour Barcola avec les absents en attaque ?

« Je ne vais pas parler seulement d’un joueur, mais de la mentalité de l’équipe pour surmonter ça. »

L’Atalanta Bergame

« C’est difficile de parler de ça, ils ont changé d’entraîneur et n’ont joué que trois matchs contre des adversaires différents des nôtres. Les trois dernières années, c’était une équipe qui pressait haut avec des joueurs de qualité. On est habitué à ne pas savoir ce que font les adversaires, mais une de nos qualités est de s’adapter à ça. »

La quête de la deuxième Ligue des champions

« Après avoir été champion d’Europe, avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau et de gagner la deuxième Ligue des champions consécutive. Il faut être ambitieux. »

Comment maintenir son groupe sous pression ?

« C’est dans ma mentalité de chercher à m’améliorer, de montrer aux joueurs qu’il n’y pas de calme, ni de tranquilité sur l’avenir. Être ambitieux, c’est normal et il faut tout le temps penser à s’améliorer. »

Suivre la première mi-temps contre l’Atalanta des tribunes ?

« C’est très différent de voir le match en tribunes. Au discours de la mi-temps, j’ai vu ce qu’on pouvait améliorer, nos erreurs. C’est quelque chose qu’on peut ajouter à notre plan. Je ne sais pas si je vais aller en tribunes au coup d’envoi, mais en deuxième mi-temps, je serai sur le bord du terrain. »

Le déclic du premier titre en Ligue des champions

« Le premier titre est toujours difficile parce que les joueurs ne pensent pas qu’ils sont capables de le gagner. Mais on a montré le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu’ils savent qu’ils en sont capables. Pour moi, c’est plus difficile de gagner la première que la deuxième ou la troisième. »

Franciser le PSG

« C’était un objectif avec Luis Campos de récupérer un peu l’identité, mais à chaque fois que tu vois un joueur avec le maillot du PSG, c’est un Parisien peu importe où il est né. Si un joueur arrive, il doit être de très bon niveau parce qu’il y a des joueurs de grande qualité au club. Il y a beaucoup de Français dans l’équipe et c’est important. »

Un risque d’endormissement après le titre ?

« Je ne fais rien, les joueurs sont aussi ambitieux. L’année dernière, je disais que les joueurs profitent quand ils jouent au foot et c’est facile pour moi de les motiver. Nous sommes confiants d’avoir la possibilité de gagner de nouveau ce trophée. »

L’absence d’Ademola Lookman

« Nous sommes le PSG et plutôt que de voir les joueurs qui ne jouent pas, il faut regarder ceux qui jouent. Gasperini a laissé sa marque sur l’équipe, ce sera un match très exigeant pour nous. »