Enrique : « Notre plus mauvais match de la saison »

Ce samedi après-midi, le PSG a été battu par Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Luis Enrique n’a pas caché que son équipe avait joué son plus mauvais match de la saison.

Le PSG a concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Monaco ce samedi après-midi (1-0). Face à des Monégasques agressifs dans le bon sens du terme, les joueurs du PSG n’ont pas réussi à développer leur jeu et se sont très peu montrés dangereux. Ils ont été dominés et les locaux ont eu les meilleures occasions avant d’ouvrir logiquement le score dans le dernier quart d’heure du match. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a expliqué que son équipe avait joué le pire match de sa saison.

Le tacle très dangereux sur Lucas Chevalier peut-il expliquer la prestation très moyenne du PSG ?

« Ce que je peux dire, c’est que Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance aujourd’hui. Quant à la deuxième question, il faudra revoir le match pour analyser et voir ce qu’on a fait. Mais c’est facile car c’est un match avec beaucoup d’imprécisions et d’erreurs. On ne méritait pas plus. »

Pourquoi l’arbitre n’a pas été voir les images ?

« Il faut poser la question à la personne qui a décidé ça. Je voudrais parler beaucoup, beaucoup, beaucoup… Mais je préfère dire que Chevalier a eu beaucoup de chance, je pense que c’est suffisant. »

Le match

« Aucune des deux équipes n’a joué à haut niveau même s’ils ont mieux joué que nous. Ça a été difficile en début de match, c’est difficile d’avoir de la continuité quand tu fais tant d’erreurs individuelles. Je pense que c’est notre plus mauvais match de la saison. »

Mon équipe fatigué ?

« Ce serait très facile pour moi de dire ça. Je n’ai aucune excuse, on doit chercher à performer tous les jours, même si ce n’est pas facile. Ça n’a pas été facile pour Monaco mais ils ont plus mérité que nous, même si on a les mêmes expected-goals. Pour nous, ça a été une très mauvaise soirée. »





















