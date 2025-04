Enrique : « Nous aimons jouer, nous aimons être compétitifs face à tous les adversaires »

Demain soir (19 heures, DAZN), le PSG se déplace à Saint-Étienne dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. À la veille de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Après quinze jours de trêve internationale, le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Saint-Étienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Il a évoqué la possibilité d’être champion de France dès demain, Presnel Kimpembe, la possibilité de terminer la saison invaincue en Ligue 1, l’état d’esprit de son équipe, la préparation du quart de finale de Ligue des champions contre Aston Villa…

L’état de santé du groupe après la trêve (PSG TV)

« Les joueurs se sentent très bien. On est bien rentrés. C’est le moment de rester concentrés sur le championnat. On essaie d’adapter le travail selon les besoins de chacun. Ceux qui sont restés à Paris ont eu un programme sportif différent. Ceux qui sont allés en sélection, ils doivent récupérer. »

Le PSG possiblement champion de France demain

« Je crois que c’est totalement anecdotique. Il reste encore huit matchs de championnat. Nous voulons être compétitifs parce que ça nous donnera une préparation idéale pour les autres compétitions. »

Les critiques qui ont changé sur la gestion de son effectif

« La vie d’un entraîneur de haut niveau est habituellement celle-ci : on est continuellement critiqués, puis on reçoit des éloges quand tout va bien. Je suis habitué. »

Kimpembe

« Je crois que dans le cas de Kimpembe, c’est un joueur très important pour l’équipe, pour le groupe. On n’aide pas seulement l’équipe sur le terrain. On est dans un processus d’amélioration physique. Je souhaite le voir dans les meilleures conditions pour qu’il ait du temps de jeu. Il est dans une ligne très positive. Il aide beaucoup l’équipe avec son leadership, son importance. Il y a beaucoup de concurrence. Dans le cas de Presnel, il est sur une ligne ascendante et il est chaque jour plus proche d’une potentielle participation. »

La possibilité d’être invaincu en Ligue 1 toute la saison

« On n’est jamais champion jusqu’à ce que ce soit mathématiquement acquis. Mais nous sommes la meilleure équipe de Ligue 1. Nous allons utiliser ce moment pour que ces huit matchs puissent servir à des objectifs plus globaux. Nous aimons jouer, nous aimons être compétitifs face à tous les adversaires. Il faut être prêt pour les deux ou trois mois de compétition. Il reste la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. »

A voir aussi : Antoine Kombouaré : « L’invincibilité du PSG ? On va tout faire pour que le record reste au FC Nantes ! »

La préparation pour le quart de finale de Ligue des champions

« C’est évident que des compétitions sont plus importantes que d’autres. Je n’invente rien. Nous avons besoin surtout de tous les joueurs. C’est un message que j’envoie. Bien sûr, certains jouent plus. Dans notre groupe, il y a au moins 17 joueurs avec plus de 2.000 minutes de jeu. J’aimerais qu’il y en ait plus. Je motive mes joueurs pour qu’ils n’aient jamais une pensée individuelle, mais collective. Parfois, tu es celui qui marque le but, parfois le remplaçant. Tu dois être prêt pour aider l’équipe dans toutes les situations. »

Khvicha Kvaratskhelia

« Sur l’aspect technique, il n’y a rien de surprenant. On le connaissait déjà très bien. Il est très reconnaissable sur la scène du foot mondial. Ce qui m’a surpris, c’est la capacité d’adaptation au travail défensif de l’équipe. C’est le premier qui revient, qui presse. »

Son style de jeu

« Les gens y croient parce qu’on gagne aujourd’hui, même si on n’a jamais vraiment perdu, mais les gens y croyaient moins quand on était moins bien. Toutes les équipes jouent avec l’idée que l’entraîneur tente d’injecter. Il y a probablement de meilleures manières de jouer, mais des pires aussi. Ce que je tente de transmettre à mes joueurs, c’est de jouer avec le ballon, d’être dominateurs. C’est un football qui leur plaît beaucoup. Je crois que je me comporte de la même manière que la majorité des entraîneurs avec leurs joueurs. »

Saint-Étienne

« On joue à l’extérieur contre un club historique français. Il y a une ambiance très puissance dans ce stade. On aime ces ambiances de football et de gens passionnés. C’est très motivant pour nous. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. J’ai beaucoup aimé Saint-Étienne quand ils sont venus au Parc des Princes. C’est une équipe qui ose, qui presse, qui joue, qui est bonne en contre. C’est une équipe qui pourrait être dans une meilleure situation au classement. »

Les titis présents à l’entraînement

« Nous sommes un club qui forme de très nombreux joueurs. Pour moi et pour mon staff, on aime beaucoup voir ces joueurs. C’est habituel que les U19 ou U21 viennent. Certains restent, d’autres repartent. Je considère très positif ce lien très clair, que ce ne soit pas du tout étrange qu’un joueur vienne une ou deux semaines avec nous. Je considère que c’est quelque chose d’important et habituel au fil des saisons. »

Marquinhos possiblement absent en raison de son drame familial

« En principe, Marquinhos est dans le groupe et prêt à jouer. Je ne commente jamais les cas personnels. »

Les axes de travail de son équipe

« On peut toujours tout améliorer dans le football. En ce moment, tout est très positif. Qu’est-ce qu’on recherche ? On essaie d’améliorer le contre-pressing, le pressing dès le départ, les phases de jeu, la progression du ballon. L’une des choses que je transmets à cette équipe, c’est qu’elle ne va jamais s’arrêter. On doit jouer chaque match de la même manière. »

Le retour de trêve

« Aujourd’hui, il y avait 17 joueurs à l’entraînement. L’idée, c’est de mettre en commun des objectifs, de les situer à nouveau. Les joueurs qui ont pu se reposer, qui ne sont pas allés en sélection, ont travaillé de façon individualisée. Tout dépend des minutes de jeu. Il s’agit d’équilibrer tout ça. Maintenant, les joueurs peuvent se focaliser sur les compétitions au sein du club. »

Son programme pendant la trêve internationale

« J’ai essayé de prendre le soleil, mais il n’y en avait pas en Espagne. Le soleil était à Paris, je crois que j’aurais dû rester ici. »