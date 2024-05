Enrique : « Nous avons été inférieurs à Toulouse en tout »

Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné contre Toulouse ce dimanche soir (1-3). Pour ce match, Luis Enrique avait décidé de faire un large turn-over. Un choix qui n’a pas payé.

Champion de France, le PSG recevait Toulouse ce dimanche soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Pour son dernier match au Parc des Princes de la saison, Luis Enrique avait décidé de réaliser une large revue d’effectif, avec Kylian Mbappé seul titulaire reconduit par rapport à la demi-finale retour de la Ligue des champions perdue contre le Borussia Dortmund (0-1). Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de son numéro 7, le PSG a totalement arrêté de jouer et a logiquement été battu par de très bons Toulousains (1-3). Au micro de Canal Plus Sport 360, Luis Enrique est revenu sur cette déconvenue parisienne.

« C’est difficile d’expliquer un match comme celui de ce soir »

« C’est difficile d’expliquer un match comme celui de ce soir. Nous avons été inférieurs à Toulouse en tout, avec ballon, sans ballon. La dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes ? Manager un joueur comme Kylian Mbappé était un plaisir. Un joueur exemplaire. Je loue son comportement et son attitude. Je veux faire la fête ce soir ? Oui, bien sûr. » Au micro de Prime Video, l’entraîneur du PSG a tenu à s’excuser auprès des supporters après cette défaite. « Je m’excuse auprès des supporters, auprès des joueurs. C’était le pire match de la saison. Normalement, quand il y a la fête, il y a des distractions. Aujourd’hui, j’ai changé toute l’équipe à part Kylian. On avait de la volonté, mais on n’a pas réussi grand chose. » Il a aussi été interrogé sur Kylian Mbappé et l’accueil des supporters à son égard. « Il était très bon. Ils ont beaucoup remercié Kylian. Ils lui ont donné du courage en faisant beaucoup de bruits aujourd’hui. C’est un public exceptionnel, unique. Ils auraient mérité que l’on s’impose pour leur faire plaisir pour ce dernier match. Kylian, c’est un joueur exceptionnel. C’est surtout une personne exceptionnelle. On lui souhaite bonne chance. »