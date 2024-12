Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Monaco dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Dans un match spectaculaire, le club de la capitale s’est imposé (4-2) et prend dix points d’avance en tête du championnat.

Sur la pelouse de Monaco, le PSG a frappé un grand coup en prenant dix points d’avance en tête de la Ligue 1. Dans un match spectaculaire, le PSG avait ouvert le score avant de voir Monaco égaliser puis prendre l’avantage. Les Parisiens n’ont pas douté et rapidement égalisé par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé avant de s’offrir la victoire dans les dix dernières minutes de la rencontre grâce à des réalisations de Gonçalo Ramos et de nouveau Ousmane Dembélé (4-2). À l’issue de la rencontre, au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

« Je suis très satisfait de ce que j’ai vu »

« Nous avons obtenu l’objectif que nous étions venus chercher. C’était un match très difficile dès le départ. Mais je crois que nous étions à la hauteur même quand ils ont récupéré l’avantage avec deux buts rapides. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu. Les situations défavorables, vous avez semblé calme ? Je ne peux rien faire. J’étais face à une situation où je ne pouvais pas voir l’action. Et c’est dommage quand on voit son visage. C’est toujours très difficile quand les joueurs n’ont pas l’intention de blesser. C’est difficile d’arbitrer ce genre de match. On peut avoir des opinions partagées. Je ne parle pas du travail arbitral, je pense que c’est très difficile. Joao Neves en arrière gauche ? Aujourd’hui, Joao a démarré côté gauche, on veut préserver Lucas pour qu’il récupère petit-à-petit, qu’il rentre sans être pressé. Il a eu quelques difficultés au début, mais c’est bon d’avoir des joueurs versatiles et c’est bon de les changer de position. Je pense qu’il a bien joué sur le côté gauche. Nous avons changé un joueur qui joue très bien, mais je pense que nous avons des ressources importantes pour l’entraîneur et comme ça, je peux changer le plan de l’équipe de manière très facile. »