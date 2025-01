Enrique : « Nous sommes une équipe, c’est la chose la plus importante pour moi »

Ce dimanche, en clôture de la 17e journée de Ligue 1, le PSG recevait Saint-Etienne. Les Parisiens se sont imposés (2-1) et reprennent sept points d’avance en tête du championnat.

Après son succès contre l’AS Monaco lors du Trophée des champions la semaine dernière (1-0), le PSG retrouvait les terrains avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à un doublé d‘Ousmane Dembélé, même s’il aurait pu s’offrir une fin de match plus calme, avec de nombreuses occasions ratées (2-1). Au micro de DAZN, en français dans le texte, Luis Enrique a expliqué avoir aimé la prestation de ses joueurs.

« Je dois féliciter Saint-Étienne parce qu’ils ont très bien joué »

« Qu’est-ce que vous avez pensé du match ? Rien. Je suis très très content de la victoire. Mais je ne pense rien (sur le fait que Dembélé soit déçu après le match, NDLR). Les performances de Dembélé ces dernières semaines, il revient en pleine forme ? Bien sûr, mais nous sommes une équipe qui joue avec tous les joueurs. Quand un joueur comme Ousmane Dembélé fait deux buts, c’est important pour nous et parfait. Mais encore une fois, je pense à tous les joueurs de l’équipe. Nous sommes une équipe, tous ensemble. C’est la chose la plus importante pour moi. Les axes de progression ? Je pense que l’on a bien joué, vraiment, mais je dois féliciter Saint-Étienne parce qu’ils ont très bien joué offensivement, ils ont été agressifs. J’aime la manière de jouer de Saint-Étienne. Félicitations à eux. Mon équipe ? Comme d’habitude. Je pense qu’après le match, on peut parler d’un PSG comme d’habitude. Nous cherchons à gagner chaque match et je pense que l’on a bien joué. »